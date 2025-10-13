築間首次庫藏股！　最多砸6.59億買回千張

三商壽挨罰共70萬！業務員手機違法截存保戶個資 另踩2項違規合併裁處

金管會對三商壽進行一般業務檢查，發現違反保險法及個人資料保護法相關規定，並發現投資管理未按分層負責表、風險限額指標有低於所訂標等二項缺失，依保險法合計核處70萬元罰鍰。

外資賣超台股563.13億元、今年第二大 砍南亞科2.9萬張

美中貿易戰情勢升高，國際股市不平靜，今（13）日台股收跌378.5點或跌幅1.39%，失守2萬7千點大關，以26923.42點作收，外資賣超563.13億元，創下今年第二大賣超，史上第十四大賣超金額，記憶體南亞科（2408）為賣超第一名個股，賣超2萬9212張，權王台積電（2330）賣超1萬8978張，為第五大賣超個股。

南亞科第3季每股賺0.5元 總座預期明年「很不錯的一年」

記憶體大廠南亞科（2408）今日舉行法說會並公佈2025年第三季財報，總經理李培瑛今日在法說會中指出，第3季DRAM平均價格季增超過4成，第4季仍將續漲，營運展望比第3季更有把握，毛利率與獲利都將持續改善。至於全年是否能轉虧為盈，他則坦言須繼續努力，但預期明年將是很不錯的一年。

小資勇敢撿！20檔零股交易人氣旺 0050、台積電奪冠亞軍

小資族勇敢進場！台股今（13）日國慶日連假後首開盤，早盤重挫逾831點後跌勢急速收斂，終場以下跌378.5點作收，證交所統計，15檔零股交易量最大標的中，元大台灣50（0050）爆出逾1500萬股零股交易量，與台積電（2330）522萬零股成交量奪下冠亞軍。元大高股息（0056）、國泰永續高息（00878）與群益台灣精選高息（00919）也都榜上有名。

稀土出口限制加大 法人點名中國政策害到4大產業

美中貿易戰波瀾再起，中國大陸加大稀土出口限制，《ETtoday》掌握家本土投顧報告出爐，認為對於EUV、CMP等高階半導體設備；工具機、航空，以及電源等四大產業衝擊較大。

富邦金前9月獲利逾900億元 EPS 6.38元

富邦金（2881）公布9月自結稅後淨利174.4億元，累計前9月稅後淨利909.2億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.38元，子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險單9月獲利均創下歷年同期新高；台北富邦銀行累計前9月獲利亦為歷年同期新高。

川普赴加薩和平峰會、紅海復航有望 運河當局稱馬士基準備中

美國總統川普和埃及總統塞西今(13)日下午將在埃及共同主持加薩和平峰會，英法等逾20國領袖也都將出席和平計畫的簽署儀式，川普並將監督以哈雙方釋放人質。如果以哈能確實停火，紅海復航在望，蘇伊士運河當局指出，馬士基航運已準備在條件允許的情況下，全面恢復定期通行運河。

台塑四寶Q3賺進130億元 台塑化單季EPS 0.9元表現最佳

國際原油回穩，轉投資收益挹注，台塑四寶第三季營運除台塑（1301）仍為虧損之外，南亞（1303）、台化（1326）以及台塑化（6505）順利轉虧為盈，台塑化單季稅後淨利86億元，每股稅後盈餘（EPS）0.9元，南亞單季EPS 0.41元、台化單季EPS 0.3元，台塑每股稅後虧損0.09元，合計四家公司單季賺進130億元。

記憶體價格漲翻天 威剛董座：DDR4、DDR3景氣再旺兩年

威剛（3260）董事長陳立白今日出席十二強冠軍棒球電影《絕勝Team Fantastic》開拍記者會，針對產業市況，他則預期 DDR4、DDR3 景氣可望再旺兩年。他指出，三大DRAM原廠幾乎全面停產DDR4與DDR3，市場因此普遍惜售、貨源吃緊。

首見4字頭！台銀黃金存摺飆4013元 砸10萬抱不到1年增值近5萬

受惠國際金價走揚、新台幣走貶兩大因素加持，台銀黃金存摺今（13）日上午刷每公克新台幣4013元新天價，若在去年11月中旬投入約10萬元低價進場，放到今天帳上已增值近5萬元。