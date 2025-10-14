無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

▲小資女秀出黃金存摺對帳單。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台銀黃金存摺13日最後一盤飆出每公克新台幣4039元史上天價，不少人紛紛開始尋找自己曾布局的黃金交易商品，有小資女挖出陳年對帳單，追憶自己19年前曾以每公克583元的價格買入10公克黃金存摺，卻因為2關鍵，澈底錯過暴漲592%的賺爛良機。

▲中信局時期黃金存摺封面。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

「我雖然583元進場小買10公克，但是在它漲到800元時，我就賣了。」小資女指出，當年看到每公克800元的黃金存摺已覺得很不錯，想不到多年過去，黃金存摺牌告價已來到每公克4039元，以前5830元可以買到10公克，現在要40390元才可以買到一樣的東西。

另外，這名小資女也坦承，因為自己當時是過度消費的卡奴，投資本金不足，又沒什麼風險承受度，小賺一點就跑，她也感嘆「月光族」想要維持投資紀律，實在太困難。

▲台銀黃金存摺刷天價。（圖／記者陳瑩欣翻攝台銀公告）



理專估算，小資女當年買10公克黃金存摺只要5830元，放到現在已價值40390元，若扣除成本，相當於獲利592.8%，確實錯過賺爛良機。

據中央銀行資料，1997年國內第1本黃金存摺誕生，由中央信託局承作，「天字第一號」投資人就是央行前總裁彭淮南，推進國人透過無實體交易方式買賣黃金，而黃金存摺仍可領回實體黃金，或是贖回現金。

2007年，台銀整併中信局，同年7月黃金存摺業務由台銀承作，此後更加蓬勃，除了黃金存摺以外，包括金幣、條塊等貴金屬商品都更加大鳴大放，台銀至今仍是國內黃金存摺市佔率最高的銀行。