神秘大客戶曝光？博通：OpenAI不是那張百億美元單

▲博通澄清百億美元訂單謠傳。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

晶片大廠博通（Broadcom）13日澄清，外界盛傳的「神秘百億美元客戶」並非人工智慧（AI）新創公司OpenAI。博通半導體解決方案事業總裁卡瓦士（Charlie Kawwas）接受《CNBC》節目訪問時表示，雖然博通與OpenAI合作密切，但傳聞中的巨額訂單來源另有其人，「我很希望從好朋友布羅克曼（Greg Brockman）那裡拿到一張100億美元的訂單，但他目前還沒給我。」

博通與OpenAI當天宣布雙方將聯手打造規模達10GW的AI加速運算基礎設施，預計支撐未來大型生成式AI模型的訓練與推論。博通強調，透過自研晶片與系統設計，OpenAI可將開發前沿模型的經驗直接整合至硬體架構，進一步釋放AI運算潛能。分析人士認為，雖然OpenAI不是那位百億美元客戶，但雙方合作仍顯示AI基礎設施需求爆炸成長，鞏固博通在AI晶片市場的戰略地位。

市場普遍認為，博通的大型雲端客戶可能包括Google、Meta及TikTok母公司字節跳動等。博通執行長陳福陽（Hock Tan）在9月法說會上透露，第四大客戶下達的百億美元訂單將自2025年起推升AI營收。卡瓦士也提到，OpenAI近期正積極擴大算力規模，並與超微、輝達及CoreWeave簽訂數十億美元AI基礎建設協議，以滿足未來需求。