ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

神秘大客戶曝光？博通：OpenAI不是那張百億美元單

▲博通澄清百億美元訂單謠傳。（圖／路透）

▲博通澄清百億美元訂單謠傳。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

晶片大廠博通（Broadcom）13日澄清，外界盛傳的「神秘百億美元客戶」並非人工智慧（AI）新創公司OpenAI。博通半導體解決方案事業總裁卡瓦士（Charlie Kawwas）接受《CNBC》節目訪問時表示，雖然博通與OpenAI合作密切，但傳聞中的巨額訂單來源另有其人，「我很希望從好朋友布羅克曼（Greg Brockman）那裡拿到一張100億美元的訂單，但他目前還沒給我。」

博通與OpenAI當天宣布雙方將聯手打造規模達10GW的AI加速運算基礎設施，預計支撐未來大型生成式AI模型的訓練與推論。博通強調，透過自研晶片與系統設計，OpenAI可將開發前沿模型的經驗直接整合至硬體架構，進一步釋放AI運算潛能。分析人士認為，雖然OpenAI不是那位百億美元客戶，但雙方合作仍顯示AI基礎設施需求爆炸成長，鞏固博通在AI晶片市場的戰略地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市場普遍認為，博通的大型雲端客戶可能包括Google、Meta及TikTok母公司字節跳動等。博通執行長陳福陽（Hock Tan）在9月法說會上透露，第四大客戶下達的百億美元訂單將自2025年起推升AI營收。卡瓦士也提到，OpenAI近期正積極擴大算力規模，並與超微、輝達及CoreWeave簽訂數十億美元AI基礎建設協議，以滿足未來需求。

關鍵字： 博通OpenAIAI晶片合作

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的

推薦閱讀

三商壽挨罰共70萬！業務員手機違法截存保戶個資　另踩2項違規合併裁處

三商壽挨罰共70萬！業務員手機違法截存保戶個資　另踩2項違規合併裁處

金管會對三商壽進行一般業務檢查，發現違反保險法及個人資料保護法相關規定，並發現投資管理未按分層負責表、風險限額指標有低於所訂標等二項缺失，依保險法合計核處70萬元罰鍰。

2025-10-13 18:01
外資賣超台股563.13億元、今年第二大　砍南亞科2.9萬張

外資賣超台股563.13億元、今年第二大　砍南亞科2.9萬張

美中貿易戰情勢升高，國際股市不平靜，今（13）日台股收跌378.5點或跌幅1.39%，失守2萬7千點大關，以26923.42點作收，外資賣超563.13億元，創下今年第二大賣超，史上第十四大賣超金額，記憶體南亞科（2408）為賣超第一名個股，賣超2萬9212張，權王台積電（2330）賣超1萬8978張，為第五大賣超個股。

2025-10-13 17:24
南亞科第3季每股賺0.5元　總座預期明年「很不錯的一年」

南亞科第3季每股賺0.5元　總座預期明年「很不錯的一年」

記憶體大廠南亞科（2408）今日舉行法說會並公佈2025年第三季財報，總經理李培瑛今日在法說會中指出，第3季DRAM平均價格季增超過4成，第4季仍將續漲，營運展望比第3季更有把握，毛利率與獲利都將持續改善。至於全年是否能轉虧為盈，他則坦言須繼續努力，但預期明年將是很不錯的一年。

2025-10-13 16:34
小資勇敢撿！20檔零股交易人氣旺　0050、台積電奪冠亞軍

小資勇敢撿！20檔零股交易人氣旺　0050、台積電奪冠亞軍

小資族勇敢進場！台股今（13）日國慶日連假後首開盤，早盤重挫逾831點後跌勢急速收斂，終場以下跌378.5點作收，證交所統計，15檔零股交易量最大標的中，元大台灣50（0050）爆出逾1500萬股零股交易量，與台積電（2330）522萬零股成交量奪下冠亞軍。元大高股息（0056）、國泰永續高息（00878）與群益台灣精選高息（00919）也都榜上有名。

2025-10-13 16:06
稀土出口限制加大　法人點名中國政策害到4大產業

稀土出口限制加大　法人點名中國政策害到4大產業

美中貿易戰波瀾再起，中國大陸加大稀土出口限制，《ETtoday》掌握家本土投顧報告出爐，認為對於EUV、CMP等高階半導體設備；工具機、航空，以及電源等四大產業衝擊較大。

2025-10-13 14:14
富邦金前9月獲利逾900億元　EPS 6.38元

富邦金前9月獲利逾900億元　EPS 6.38元

富邦金（2881）公布9月自結稅後淨利174.4億元，累計前9月稅後淨利909.2億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.38元，子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險單9月獲利均創下歷年同期新高；台北富邦銀行累計前9月獲利亦為歷年同期新高。

2025-10-13 16:31
川普赴加薩和平峰會、紅海復航有望　運河當局稱馬士基準備中

川普赴加薩和平峰會、紅海復航有望　運河當局稱馬士基準備中

美國總統川普和埃及總統塞西今(13)日下午將在埃及共同主持加薩和平峰會，英法等逾20國領袖也都將出席和平計畫的簽署儀式，川普並將監督以哈雙方釋放人質。如果以哈能確實停火，紅海復航在望，蘇伊士運河當局指出，馬士基航運已準備在條件允許的情況下，全面恢復定期通行運河。

2025-10-13 16:27
台塑四寶Q3賺進130億元　台塑化單季EPS 0.9元表現最佳

台塑四寶Q3賺進130億元　台塑化單季EPS 0.9元表現最佳

國際原油回穩，轉投資收益挹注，台塑四寶第三季營運除台塑（1301）仍為虧損之外，南亞（1303）、台化（1326）以及台塑化（6505）順利轉虧為盈，台塑化單季稅後淨利86億元，每股稅後盈餘（EPS）0.9元，南亞單季EPS 0.41元、台化單季EPS 0.3元，台塑每股稅後虧損0.09元，合計四家公司單季賺進130億元。

2025-10-13 15:30
記憶體價格漲翻天　威剛董座：DDR4、DDR3景氣再旺兩年

記憶體價格漲翻天　威剛董座：DDR4、DDR3景氣再旺兩年

威剛（3260）董事長陳立白今日出席十二強冠軍棒球電影《絕勝Team Fantastic》開拍記者會，針對產業市況，他則預期 DDR4、DDR3 景氣可望再旺兩年。他指出，三大DRAM原廠幾乎全面停產DDR4與DDR3，市場因此普遍惜售、貨源吃緊。

2025-10-13 15:02
首見4字頭！台銀黃金存摺飆4013元　砸10萬抱不到1年增值近5萬

首見4字頭！台銀黃金存摺飆4013元　砸10萬抱不到1年增值近5萬

受惠國際金價走揚、新台幣走貶兩大因素加持，台銀黃金存摺今（13）日上午刷每公克新台幣4013元新天價，若在去年11月中旬投入約10萬元低價進場，放到今天帳上已增值近5萬元。

2025-10-13 10:16

讀者迴響

熱門新聞

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

灣芯展登場　中國揭示晶片製程突破

輝達北士科T17、T18地上權　台新新光金證實「收到市府來函」

高股息ETF月入20萬　達人：總報酬率穩健就值得持有

英央行示警全球恐「劇烈修正」　分析師：多頭回檔是買點

快訊／道瓊開盤拉400點　台積電ADR漲超4%

台股下跌！財經專家曝「進場撿便宜」時機

台積電待1年「月加班60小時↑」壓力大想離職

築間首次庫藏股！　最多砸6.59億買回千張

一表看13家金控獲利　前9月共賺進4328億元

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

國籍航空9月營收出爐　華航、星宇前三季營收創新高

周冠男曝資產配置新戰略點名這2檔ETF

快訊／海岬型船現貨運價單日加高4916美元、暴漲22%　非中美船隻大賺

記憶體價格漲翻天　威剛董座：DDR4、DDR3景氣再旺兩年

PCB股金居大股東申讓1950張　股價垂淚一度跌停

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

三商壽挨罰共70萬！業務員手機違法截存保戶個資　另踩2項違規合併裁處

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

川普：戰爭結束了！抵達以色列受到「英雄式歡迎」

川普：戰爭結束了！抵達以色列受到「英雄式歡迎」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366