輝達AI超小電腦來了！　4台廠率先沾光

▲輝達NVIDIA DGX Spark。（圖／翻攝自輝達官網）

記者高兆麟／台北報導

NVIDIA 宣布正式出貨全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark。合作品牌包括4家台廠宏碁（2353）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）以及HP、Lenovo、Dell。

這款全新桌上型AI系統可提供高達 1 PFLOP（每秒一千兆次運算） 的AI運算效能與 128GB統一記憶體，讓開發者能在本地運行多達 2,000億參數 的AI模型推論，或微調高達 700億參數的模型，象徵AI運算力正式走進桌面時代，DGX Spark將於10月15日起於NVIDIA官方網站開放訂購。

NVIDIA 指出，現今AI工作負載已遠超過一般PC、工作站與筆電的記憶體與軟體能力，迫使開發團隊必須將訓練任務移至雲端或資料中心。DGX Spark作為全新級別的電腦平台，讓開發者可在辦公室或實驗室中完成AI代理（Agentic AI）開發、模型微調與高階軟體堆疊運行，重塑AI研發方式。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「2016年我們打造了DGX-1，讓AI研究人員擁有自己的超級電腦。我親自將第一台交給當時的小型新創公司OpenAI的Elon Musk，而那正是ChatGPT誕生的起點，開啟了AI革命。DGX-1開創了AI超級電腦時代，也揭示了AI的擴展法則。如今DGX Spark讓我們回到最初的使命──讓每一位開發者都能擁有屬於自己的AI超級電腦，點燃下一波突破。」

DGX Spark整合完整的NVIDIA AI平台，包括GPU、CPU、網路、CUDA®函式庫與NVIDIA AI軟體堆疊，體積僅桌機大小，卻足以支撐AI代理與實體AI（Physical AI）的研發。系統搭載 NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip、ConnectX-7 200Gb/s網路模組 及 NVLink-C2C技術，提供第五代PCIe五倍頻寬與128GB CPU-GPU一致性記憶體。

DGX Spark內建完整的NVIDIA AI軟體堆疊，開機即可使用，包括模型、函式庫與 NVIDIA NIM 微服務。開發者可用於本地執行如Black Forest Labs的 FLUX.1 模型微調影像生成、以 Cosmos Reason 視覺語言模型建立影像搜尋與摘要代理，或運行為DGX Spark最佳化的 Qwen3 聊天機器人。

為慶祝DGX Spark全球啟售，黃仁勳於德州SpaceX基地親手將首批DGX Spark交給馬斯克。這也呼應2016年他親送第一台DGX-1給OpenAI團隊的歷史時刻。