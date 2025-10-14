台積電法說會16日登場　外媒看好第三季獲利年增28%

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）預計16日舉行法說會，並將公布第三季財報，根據外媒路透社報導，預期台積電獲利會年增28%，在AI基礎建設需求強勁推動下，單季獲利有望改寫歷史新高。不過，市場也關注美國關稅政策變化，可能對後續展望帶來不確定性。

根據LSEG彙整20位分析師的SmartEstimate預測，台積電7月至9月淨利可達新台幣4,154億元（約合135.5億美元），遠高於去年同期，並將創下單季歷史最高紀錄，連續第七季維持獲利成長。

台積電先前已預告第三季營收年增約30%，若最終獲利超過新台幣3,983億元，即可刷新單季淨利紀錄。

研究機構IDC集團副總裁 Mario Morales 表示，他預期台積電全年營收將成長30%至35%，並指出：「隨著AI基礎建設投資呈現指數級成長，主要晶片供應商如NVIDIA與AMD幾乎都只能依賴台積電，因此台積電的表現仍將持續優於同業。」

他進一步指出，即使關稅與貿易爭端帶來不確定性，AI基礎設施仍是雲端服務商、製造商與科技企業的「戰略必爭之地」，資金將持續湧入這一領域。

受AI題材帶動，台積電股價今年以來已上漲約30%，幾乎無視關稅疑慮，帶動台股加權指數同期上漲近17%，成為推升大盤的重要主力。