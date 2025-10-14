台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

TACO（Trump Always Chickens Out，川普總是退縮）讓升高美中貿易戰情勢降温，博通攜手OpenAI合作激勵下，台股只拉回一天，今（14）日開盤創下27505.16點新高，惟午盤過後翻黑，指數一度下殺百點，台新投顧副總黃文清指出，市場對於美股財報，台積電（2330）法人抱持正面看法，多頭趨勢不變，如果短線出現巨量中長黑棒、摜破季線兩大訊號，可能是趨勢改變前兆。

中國大陸加強稀土出管制，而美國總統川普揚言針對中國大陸關稅提高100%，造成國慶連假美股重跌，而台股昨（13）日一度大跌800多點，終場跌勢收斂，今日早盤在台積電（2330）帶領下指數創高，衝上27500點，午盤後下挫逾百點。

川普發文與中國大陸的貿易關係「一切都會沒事」，並釋出願與陸方達成協議的訊號，挾著美股反彈，台股重返2萬7千點大關，惟本波領軍記憶體、PCB族群只上演半場好戲，中場過後華邦電（2344）、南亞科（2408）、台玻（1802）相繼翻黑，指數回到平盤附近。

黃文清分析，今日PCB、DRAM族群回挫漲多拉回成分居多，OpenAI宣布與博通達成重大戰略合作，雙方將共同開發並部署10吉瓦（gigawatt）客製化AI加速器晶片，激勵科技股表現，確立AI仍是多頭主流股地位，而市場對於美股財報、台積電即將召開法說也抱持樂觀的看法。

黃文清說，目前台股多頭趨勢並沒有改變，尚未出現頭部現象，如果短線出現一根帶量中長黑棒，或是摜破季線，投資人才要留心是否趨勢改變，至於貿易戰放話，主要是川普為了達到目的而放話，對於股市趨勢影響性有限。