前8月經常性薪資年增2.98%　寫25年同期最大漲幅

▲ 行政院主計總處。（圖／資料照）

文／中央社

主計總處今天發布薪資統計，今年前8月工業及服務業受僱員工每人每月經常性薪資平均為新台幣4萬7709元，年增2.98%，為25年來同期最大漲幅，且因薪資增幅超越物價上漲，實質薪資年增率也寫下近年高點。

主計總處統計，8月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬8098元，年增2.92%；獎金及加班費等非經常性薪資為1萬3548元，合計後總薪資平均數為6萬1646元，年增4.38%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年1至8月，全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7709元，年增2.98%，與111年同創25年來最大漲幅。主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，基本工資調升及廠商調薪，均是推升經常性薪資的重要因素。

若考量物價上漲的因素，主計總處指出，今年前8月實質經常性薪資平均數年成長1.12%，累計實質總薪資平均數成長2.00%，分別是5年及7年同期最大漲幅。譚文玲指出，物價漲幅趨緩，使得實質薪資增幅隨之擴大。

不過薪資平均數易受極端值拉抬，中位數更能反映多數民眾的「薪情」。今年1至8月經常性薪資中位數為3萬8217元，年增2.79%，實質經常性薪資中位數年成長0.94%。

主計總處今天同步公布113年工業及服務業受僱員工進退概況，因全球經濟穩健，新興科技應用需求擴增，內需市場熱絡，被解僱或資遣者占退出人次比率為4.6%，與111年同為近年較低水準；因退休而離職者占4.8%，年增0.2個百分點。

至於113年底工業及服務業受僱員工特徵概況，主計總處統計，受僱員工平均年齡為40.5歲，較112年底增加0.1歲，其中以25歲至44歲者占57.6%、大專及以上教育程度者占64.7%為主。