▲ 數位金融滿意度86％！集保結算所調查指引未來發展路徑。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

臺灣民眾使用金融服務習慣快速轉變，數位金融已成日常主流。臺灣集中保管結算所14日公布《數位金融客戶體驗滿意度調查》，結果顯示整體滿意度達86%，超過九成受訪者肯定各項數位金融服務，顯示我國數位金融發展已貼近民眾需求。

▲▼ 臺灣集中保管結算所公布調查指出，民眾使用數位金融服務的整體滿意度達86%，逾九成肯定各項功能與體驗。（圖／記者鄭遠龍攝）

本次調查由金管會指導，臺灣集中保管結算所與金融研訓院共同委託的數位金融客戶體驗滿意度研究調查，透過撥打近19萬4,500通電話，取得2,013份有效樣本，深入了解消費者對金融機構數位服務的真實感受與建議。臺灣集中保管結算所董事長林丙輝表示，透過與民眾及專家學者的深度交流，可掌握第一線使用者的真實體驗，有助於持續強化服務品質。

臺灣集中保管結算所林丙輝指出：「要營造友善的金融科技生態圈，就必須直接聽見消費者聲音，掌握他們在使用數位金融上的期待與挑戰。」

▲▼ 調查顯示民眾對數位金融整體滿意度高達86%，最期待未來在安全性與整合便利性上持續精進，打造更安心易用的金融體驗。（圖／臺灣集中保管結算所提供）

調查顯示，民眾特別關注六大面向，包括交易安全、日常應用多元化、平台互通整合、介面友善度、法規與爭議處理，以及創新服務推展。臺灣集中保管結算所林丙輝強調：「各項服務滿意度幾乎接近九成，得來不易，也代表主管機關與金融業者的努力獲得民眾信賴。」

然而，金管會金融市場發展及創新處處長胡則華提醒，未滿意的部分仍值得正視：「滿意度86%，剩下的14%就是我們要持續提升的地方。哪些事情做對了、哪些待改善，都是未來推動政策的參考基礎。」

▲臺灣集中保管結算所林丙輝。（圖／記者鄭遠龍攝）

調查亦發現，過半民眾已有使用數位金融經驗，「便利性」已成不可或缺的一環。不過，高齡者、教育程度與收入較低族群仍存在使用門檻。金管會金融市場發展及創新處處長胡則華表示，推動數位金融不能遺漏弱勢族群，應兼顧普惠金融與教育推廣。

元大銀行執行副總郭美伶也指出，縮短數位落差需要從教育著手：「偏鄉應從孩童學校的教育開始，是金融業者可以去努力的面向。而許多年長者覺得學很難，因此應及早在中年階段導入數位金融認識與操作，才能讓未來使用更自然。」

▲金管會金融市場發展及創新處處長胡則華。（圖／記者鄭遠龍攝）

本次調查成果將成為我國數位金融升級的重要定錨，未來盼業者持續優化服務，打造更安全、便利且普及的數位金融環境，讓所有民眾都能安心享受數位生活。