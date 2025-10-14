快訊／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌　台積電ADR下挫3.23％

▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國三大股市指數10月14日開盤全面下挫，道瓊下跌361.69點，跌幅0.79％，報45705.89點；標普500跌64.93點，跌幅0.98％，收6589.76點；那斯達克則下滑322.48點，跌幅達1.42％，報22372.12點。觀察主要指數收盤，道瓊工業平均指數下跌486.54點（1.06％），標普500下跌80.16點（1.20％），那斯達克綜合指數下跌410.37點（1.81％）。

科技巨頭股價也同步受壓，蘋果跌0.65％，亞馬遜下挫2.59％，Alphabet下跌1.10％，Meta下滑1.92％，微軟跌1.40％，網飛跌0.78％，輝達重挫3.92％，特斯拉下跌3.32％，台積電ADR下跌3.23％。

近期市場劇烈波動，除了美股下跌，數位資產市場也遭遇重擊。美國總統川普上週祭出新一輪關稅威脅，重新點燃全球貿易摩擦，導致加密貨幣總市值在短短數小時內蒸發超過1250億美元。比特幣一度突破12.6萬美元，隨著消息傳出後急跌至10.5萬美元以下，上週六更一度跌破10.2萬美元。以太坊同期下跌近20％，索拉納、瑞波幣和幣安幣分別下滑12％至18％。

這波急跌引發全網爆倉潮。據CoinGlass統計，24小時內超過166萬名交易者遭強制平倉，清算倉位總額高達193.3億美元，其中比特幣與以太坊爆倉金額接近100億美元，成為今年最大去槓桿事件之一。

加密市場情緒也急轉直下。加密恐懼與貪婪指數自上週五的「貪婪」64分，暴跌至上週六的「恐懼」27分，創下半年來新低。區塊鏈數據機構Santiment分析，上週五的拋售並非僅因關稅消息，散戶雖將暴跌歸因於貿易對峙，但市場內部的結構性風險，包括過度槓桿與多頭集中，也正逐步浮現。

值得注意的是，聯準會主席鮑爾將於週三凌晨00：20，在全美商業經濟協會發表「經濟展望與貨幣政策」演說。市場普遍關注鮑爾的談話內容，預期可能影響降息步調及未來貨幣政策走向，進而左右加密貨幣市場的後續走勢。