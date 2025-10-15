ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI投資恐「泡沫破滅」！IMF示警：損失集中在這族群

▲▼ChatGPT,聊天,AI精神病。（圖／取自pexels）

▲IMF表示，AI投資多以現金支撐，並非高槓桿泡沫，若修正的話損失主要集中在股東。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

國際貨幣基金（IMF）最新《世界經濟展望》指出，儘管美中關稅衝突再起及政策不確定性升高，全球經濟仍維持溫和增長。IMF預估2025年全球經濟成長率為3.2％、2026年為3.1％，美國則為2％。不過，首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）警告，人工智慧（AI）投資熱潮及關稅效應正推升通膨壓力，潛藏金融與貿易風險。

古林查斯接受專訪時指出，美國AI投資現象與90年代「網路泡沫」相似，皆推高股價與資本利得，但目前尚不構成系統性危機。他強調，AI投資多以現金支撐，非高槓桿泡沫，即使修正，損失主要集中於股東，不致擴散至金融體系。IMF資料顯示，美國AI投資占GDP僅0.4％，遠低於網路泡沫時的1.2％，但仍可能引發市場估值調整與非銀行金融機構壓力。

▲▼用電腦,AI,示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲IMF表示，AI投資多以現金支撐，並非高槓桿泡沫，若修正的話損失主要集中在股東。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

報告指出，美國近期移民減少導致勞動力短缺，加上關稅效應逐步浮現，正推高成本與物價。古林查斯指出，儘管川普政府主張外國出口商將「替美國買單」，實際上進口商吸收了大部分關稅成本。IMF認為，美中貿易緊張再起及關稅上調，將進一步削弱疲軟的成長動能。

IMF同時預測，美國通膨將在2025年降至2.7％、2026年降至2.4％，低於原先預期的回穩速度。全球通膨則估達4.2％，2026年回落至3.7％。中國經濟因房市疲軟與債務上升，成長自去年5％降至今年4.8％，2026年恐再滑至4.2％；歐洲與日本略有改善，印度則以6.6％領先亞洲。

IMF建議，各國應降低政策不確定性，推動低關稅協定以提升全球產出約0.4個百分點，同時保持貨幣政策獨立與透明。報告指出，若AI能有效帶動生產力結合穩定政策環境，全球產出短期內有望成長約1％。IMF強調，唯有透過創新、教育與基礎建設投資，全球經濟方能在多重挑戰中維持長期穩健成長。

關鍵字： IMFAI投資金融風險經濟成長通膨

