鹿特丹港罷工行動遭法院下令暫停至周五　後續發展關係運價走向

▲鹿特丹港罷工危機尚未解除。（圖／取自鹿特丹港官網）

記者張佩芬／綜合報導

歐洲最大港鹿特丹上周發生的罷工行動，本周一遭法院下令暫停至周五，使得罷工危機暫時解除，但周五限期前勞資雙方能否達成協議，真正解除罷工危機還有待觀察；不過海運界高階指出，罷工如果持續，有可能讓進入市場淡季，運價低迷的歐洲線，有機會調升或穩住運價。

業界分析，歐洲線運價近兩年相較於美國線都顯得低迷，主要是因為歐洲線使用的多數是兩萬箱(20呎櫃)級的超大型貨櫃船，單位成本低，運價有本錢壓低，另船噸供給過剩也讓運價不易拉升。

根據上海航運交易所每周五公布的貨櫃運價指數(SCFI)，今年1月24日歐洲線每箱運價為2147美元，3月28日降到1318美元，6月27日市場進入旺季，有2030美元，9月26日降到今年谷底價971美元，本月10日是1068美元，與去年10月11日的2024美元相較，是腰斬價，也是低於成本的運價。

其實歐洲港口經常有罷工、塞港，或因天候影響裝卸或內河運輸問題，但今年都未見這些問題刺激運價明顯回升，倒是這次鹿特丹罷工事件特別受到關注，因為該港是歐洲最大港，也是最大貨櫃港，今年上半年貨櫃裝卸量約700萬箱，名列全球第11大貨櫃港。

該港的國際綁紮服務公司(International Lashing Services)和馬特蘭航運服務公司(Matrans Marine Services)，這兩家公司承接了碼頭運營公司的外包業務，上周三兩公司與工人新集體勞資協議的談判陷入僵局，引發罷工，鹿特丹法院裁定本周一早上7點復工，要勞資雙方重上談判桌，但如果談判本周五前未能達成協議，罷工可能會在周五早上恢復。

鹿特丹港務局表示，罷工的影響將持續數周，目前堆積的貨物，估計要到10月底才能清除完畢；截至周一，約有25艘貨櫃船在荷蘭海岸等待，如果周五恢復罷工，延誤狀況可能會延長到11月。