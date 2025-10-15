謝金河點名「下一位馬斯克」：曾直撲台積電、鴻海

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

「未來世界最貴的投資一定是人！」財信傳媒董事長謝金河發文點名「下一位馬斯克」。謝金河在臉書表示，從特斯拉的馬斯克(Elon Musk)到OpenAI的薩姆·阿爾特曼(Sam Altman)，這些人正是改寫產業規則的關鍵人物。

上月，特斯拉為了讓馬斯克續任，祭出超過台幣一兆元的合約，顯示人才的價值已超越想像。而本月，薩姆·阿爾特曼的名字頻頻成為熱搜，他正帶領OpenAI在AI領域掀起風暴。包括輝達(NVIDIA)1000億美元的投資、蘇姿丞(Lisa Su)的AMD股份合作，以及AVGO的最新結盟，這些企業都因阿爾特曼的布局而股價飆升。無疑，他是當前科技界的明星。

▲OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（圖／路透）

阿爾特曼近期造訪亞洲，與台積電、鴻海等大廠接觸，進一步推動AI供應鏈的整合。同時，他的背景也令人讚嘆：1985年出生的他曾短暫擔任Reddit執行長，後來主掌Y Combinator，並於2015年創立OpenAI。雖然2023年一度因內部紛爭被公司解聘，但短短一週後他又被重新任命，顯示其不可取代的重要性。

隨著OpenAI即將IPO，市場估值已達5000億美元，未來可能突破一兆美元大關。然而，AI泡沫化的風險也不容忽視。值得留意的是，阿爾特曼還涉足核能領域，其名下的Oklo核能公司正受到市場追捧。毫無疑問，這位40歲的年輕人已站在全球科技與能源的舞台中央，成為未來世界最貴的投資典範。