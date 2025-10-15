00988A今起募集繳款　一張一萬元入手投資全球創新產業

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

統一投信推出統一全球創新主動式ETF（00988A）於今（15）日起至17日募集繳款，每股發行價10元，每張只要一萬元就能入手，其投資訴求創新核心、動態配置、主動調整等三大特色。

00988A第一個特色是創新核心，秉持「創新始於科技，但不限於科技」的精神，摒除傳統的產業劃分並鎖定六大投資主軸，包括創新軍火庫、軟實力、硬實力、資源、金融、消費創新，挖掘各領域的創新投資機會；其中，創新軍火庫指的AI基建供應鏈，為科技創新的基礎，也將是00988A最主要的投資領域。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二個特色是動態配置，以創新型態來說，00988A將活用顛覆式、漸進式、擴展式三種創新類型，打造金三角配置，追求超額報酬亦控制波動，選股方面，00988A將採雙引擎策略，一網打盡坐擁市場護城河的產業霸主、手握新利基成長潛力的新星企業。同時，00988A將依照不同創新類型的景氣周期及企業基本面，動態配置長、短期投資，卡位個股短線爆發力及長線趨勢成長潛力，00988A區域配置則將以美股為核心，歐股為第二大投資區域，並搭配亞股，全方位布局全球創新商機。

第三個特色是主動調整，許多企業創新的爆發力還來不及反應於財報，若單靠量化數據做投資決策，容易錯過趨勢轉折及關鍵的投資機會。00988A將以企業基本面及產業趨勢為核心，整合資料研究與實地訪察，搶先部署創新商機，創新領域變革快速，且易受到外在總經及政策環境影響，00988A專業投研團隊也將密切關注全球政治及總經變化、市場脈動、突發性重大事件，發揮主動式投資優勢，動態調整投資組合，使創新投資更即時、更有彈性。