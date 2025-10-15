AI裁員潮來了！　華爾街投行高盛啟動「OneGS 3.0」提前砍人

▲華爾街裁員潮再起，重量級投行高盛因AI組織再造。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

AI時代來臨，華爾街也開始進行人力大洗牌。投資銀行巨頭高盛（Goldman Sachs）近期啟動新一輪組織調整計畫「OneGS 3.0」，不僅提前執行年度裁員，還傳出年底前將放緩招募新血。這波人事異動與推動AI自動化策略密切相關，宣告金融業正式邁入「人機協作」新階段。

根據《路透社》14日取得的內部備忘錄，高盛已通知員工，今年底前可能會進行裁員，同時放慢招募腳步。這項轉型行動由執行長所羅門（David Solomon）、總裁沃爾德倫（John Waldron）與財務長柯爾曼（Denis Coleman）共同簽署，並在信中強調：

「AI 的快速發展將為我們帶來顯著的生產力提升，我們有信心能將這些成果再投資，持續為客戶提供世界級的服務。」

高盛發言人則補充說明，儘管進行裁員，今年整體人力仍預計會呈現「淨增加」。

這項「OneGS 3.0」計畫，是高盛內部針對AI轉型的重要工程，重點應用領域包括：銷售流程優化、客戶導入自動化、放款程序數位化、法規報告效率提升，以及供應商管理。外界普遍認為，這將有助於強化高盛在金融科技（FinTech）領域的整體競爭力。

除了AI改革，高盛今年也同步進行重大組織重組，包括替多個主要部門設立「共同主管」，新增6位管理委員會成員，並成立全新融資部門，強化業務協同與決策效率。

而原本預定每年9月例行進行的績效型裁員，今年也提早於第2季完成。據悉，這類調整通常針對績效未達標人員，裁員比例約落在3%至5%之間，反映公司正加速調整人力結構以因應AI浪潮。

隨著人工智慧持續進化，華爾街投行也面臨數位轉型壓力，高盛此舉被視為整體金融業向「高效率、科技導向」發展的重要指標。