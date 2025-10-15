稀土行情翻臉！　聯友金屬盤中跌逾5％

▲稀土開採示意圖。（圖／VCG）

記者巫彩蓮／台北報導

中國大陸宣布自12月加大限制稀土出口力道，美國總統川普揚言加徵關稅，事後又發文與中國大陸的貿易關係「一切都會沒事」，也讓稀土話題降温，概念股聯友金屬-創（7610）今（15）日股價上衝122.5元，立即翻黑跌至110.5元，跌幅5%，惟閎暉（3311）、衛司特（6894）仍維持紅盤，而美琪瑪（4721）則在75.9元平盤附近游走。

中國大陸祭出史上最嚴格的稀土管制，所有含微量中國稀土的產品，或是使用了其採礦、冶煉或磁鐵製造技術等，都被視為管轄範圍，稀土係指鈧、釔及鑭系元素等化學元素的統稱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據美國統計資料，2024年全球稀土產量39萬噸，中國產出27萬噸，占全球總產量69.2%，其餘美國、澳洲、緬甸等地，稀土主要應用高階半導體設備、航空、軍工，以及高階電源。

台股稀土產業鏈集中在中、下游的磁性材料應用、金屬回收等領域，相關個股包括聯友金屬、閎暉、衛司特、美琪瑪等。

聯友金屬透過廢舊硬質合金等二次資源，回收提煉出高純度鎢酸鈉、電池級硫酸鈷，目前鎢酸鈉量達年出口2500噸，全球市占率居冠，預計第四季推出更高技術門檻的金屬鈷粉。