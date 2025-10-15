ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

輝達電力大革命！資料中心導入800 VDC　外資點4台廠當先鋒

▲▼美國晶片大廠輝達（Nvidia）。（圖／路透）

▲輝達。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）在美國舉行的 OCP Global Summit 2025 大會上，正式宣告資料中心進入「800 VDC（伏直流）」電力大革命時代，並公布基礎設施合作夥伴名單。外資指出，這些合作夥伴將參與輝達新一代 Kyber 機架式伺服器架構 的建置計畫，每機架配置高達 576 顆 Rubin Ultra GPU，預計於 2027 年實現目標，其中有 4 家台廠被點名為建置先驅。

外資點名這4家台廠分別是台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、光寶科（2301）以及鴻海（2317）是該生態系的領先廠商。

外資分析，雖然名單僅代表潛在合作夥伴，並不意味著已取得正式專案訂單，但800 VDC電源技術具高度突破性，可在使用相同銅線的情況下，讓輸電能力提升逾150%，而無需為單一伺服器機架額外加裝重達200公斤的銅母線，能有效降低建置成本並減輕整體結構重量。

根據輝達執行長黃仁勳的說法，目前已有超過20家合作夥伴共同推進開放標準的AI機架伺服器開發，涵蓋晶片製造商、資料中心電力系統供應商，以及零組件廠商等。黃仁勳指出，「AI正成為全球新一輪工業革命的核心」， 各國都在全力打造兆瓦級AI工廠，以應對未來算力需求。

外資進一步指出，800 VDC架構將帶動資料中心電力與散熱相關產業全面升級，預估2026年至2030年間年複合成長率（CAGR）可達30%。外資點名，台達電、貿聯-KY、光寶科以及 鴻海是該生態系的領先廠商，其中鴻海目前正在台灣興建一座採用800 VDC電源架構、規模達40兆瓦的資料中心，展現台灣廠商在AI基礎設施領域的積極布局。

外資強調，800 VDC將成為AI伺服器電力與散熱設計的主流技術，台廠若能掌握這波轉型趨勢，未來在全球AI資料中心市場中可望扮演關鍵角色。

【涼亭驚魂】男子全身突起火狂燒！民眾以為是假人嚇傻報警

PCB載板三雄衝！2檔飆漲停　景碩傳打入輝達供應鏈

PCB載板三雄衝！2檔飆漲停　景碩傳打入輝達供應鏈

AI伺服器需求大增，PCB產業迎來好年IC載板三雄欣興（3037）、南電（8046）與景碩（3189）營運明顯增溫，一路旺到明年，在基本面加持下，今（15）日股價大反彈，景碩傳出打入輝達（NVIDIA）供應鏈， 率先漲停鎖死，南電跟進漲停。

2025-10-15 10:28
稀土行情翻臉！　聯友金屬盤中跌逾5％

稀土行情翻臉！　聯友金屬盤中跌逾5％

中國大陸宣布自12月加大限制稀土出口力道，美國總統川普揚言加徵關稅，事後又發文與中國大陸的貿易關係「一切都會沒事」，也讓稀土話題降温，概念股聯友金屬-創（7610）今（15）日股價上衝122.5元，立即翻黑跌至110.5元，跌幅5%，惟閎暉（3311）、衛司特（6894）仍維持紅盤，而美琪瑪（4721）則在75.9元平盤附近游走。

2025-10-15 11:08
記憶體大廠美光遭降評股價跌　外資：估值觸頂、AI題材不敵台積電

記憶體大廠美光遭降評股價跌　外資：估值觸頂、AI題材不敵台積電

記憶體晶片大廠美光科技週二股價收跌3%，主因半導體族群受中美貿易緊張升溫拖累，同時遭外資調降投資評等。

2025-10-15 10:50
AI裁員潮來了！　華爾街投行高盛啟動「OneGS 3.0」提前砍人

AI裁員潮來了！　華爾街投行高盛啟動「OneGS 3.0」提前砍人

AI時代來臨，華爾街也開始進行人力大洗牌。投資銀行巨頭高盛（Goldman Sachs）近期啟動新一輪組織調整計畫「OneGS 3.0」，不僅提前執行年度裁員，還傳出年底前將放緩招募新血。這波人事異動與推動AI自動化策略密切相關，宣告金融業正式邁入「人機協作」新階段。

2025-10-15 10:24
鮑爾暗示放鴿！黃金期貨衝破4200美元新高　現貨飆天價追趕中

鮑爾暗示放鴿！黃金期貨衝破4200美元新高　現貨飆天價追趕中

受到美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示本月底降息，以及中美關係緊張等2大因素影響，國際金價再次刷新紀錄，紐約期貨黃金台北時間今（15）日上午9點左右首度衝破每盎司4200美元新高，現貨黃金飆每盎司4180美元新天價追趕中。

2025-10-15 09:42
韓券商看好全球AI晶片需求　估2028年達短期高峰

韓券商看好全球AI晶片需求　估2028年達短期高峰

韓國券商現代汽車證券（Hyundai Motor Securities）預估，全球人工智慧（AI）晶片需求將在2028年達到短期高峰，帶動韓系晶片銷售規模在未來三年內有機會成長一倍。

2025-10-15 11:18
297萬人被錢香醒！11檔台股ETF入帳　市場迎161億資金活水

297萬人被錢香醒！11檔台股ETF入帳　市場迎161億資金活水

2025-10-15 00:05
主計長：今年經濟成長率4.45%有低估　可超過4.5%

主計長：今年經濟成長率4.45%有低估　可超過4.5%

主計總處8月公布的經濟預測，估2025年台灣經濟成長率為4.45%，不過近幾個月，出口依舊暢旺，主計總處主計長陳淑姿直言，AI需求持續看好，今年經濟成長率「應該有點低估」，應可超過4.5%。

2025-10-15 12:13
請病假沒收全勤獎金　勞長洪申翰喊「不合理」要提制度保障

請病假沒收全勤獎金　勞長洪申翰喊「不合理」要提制度保障

長榮航空空服員抱病上班返台過世引發外界對於勞工請病假關注，勞動部長洪申翰今天說，若因勞工請病假就沒收全勤獎金不合理，將用制度性要求保障勞工權益。

2025-10-15 11:33

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

輝達員工被哈瑪斯囚738天　同事報喜：股票漲了

全台工程師年薪排行　苗栗超車台北

297萬人被錢香醒！11檔台股ETF入帳　市場迎161億資金活水

AI投資恐「泡沫破滅」！IMF示警

黃仁勳找人！輝達神秘高階職缺條件曝

PCB載板三雄衝！2檔飆漲停　景碩傳打入輝達供應鏈

快訊／中國宣布免除美國擁有陸造船舶港口稅　運價回跌

大樂透下期飆3.1億　百萬紅包送出5組

不是全支付！全聯「最優惠結帳方式」曝

謝金河點名「下一位馬斯克」：曾直撲台積電、鴻海

市值型ETF選股差異化　00922增「剔除虧損股」篩選機制

鮑爾暗示放鴿！黃金期貨衝破4200美元新高　現貨飆天價追趕中

中環利用陽明漲停板大賣7617張　處分損失約6056萬元

海岬型船今日現貨運價大跌11.35%　期貨價跌13.95%

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

輝達AI超小電腦來了！　4台廠率先沾光

故宮百年紀念金銀條塊一套賣逾20萬　台銀老董笑喊「已打8折」

