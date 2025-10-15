輝達電力大革命！資料中心導入800 VDC　外資點4台廠當先鋒

▲輝達。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）在美國舉行的 OCP Global Summit 2025 大會上，正式宣告資料中心進入「800 VDC（伏直流）」電力大革命時代，並公布基礎設施合作夥伴名單。外資指出，這些合作夥伴將參與輝達新一代 Kyber 機架式伺服器架構 的建置計畫，每機架配置高達 576 顆 Rubin Ultra GPU，預計於 2027 年實現目標，其中有 4 家台廠被點名為建置先驅。

外資點名這4家台廠分別是台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、光寶科（2301）以及鴻海（2317）是該生態系的領先廠商。

外資分析，雖然名單僅代表潛在合作夥伴，並不意味著已取得正式專案訂單，但800 VDC電源技術具高度突破性，可在使用相同銅線的情況下，讓輸電能力提升逾150%，而無需為單一伺服器機架額外加裝重達200公斤的銅母線，能有效降低建置成本並減輕整體結構重量。

根據輝達執行長黃仁勳的說法，目前已有超過20家合作夥伴共同推進開放標準的AI機架伺服器開發，涵蓋晶片製造商、資料中心電力系統供應商，以及零組件廠商等。黃仁勳指出，「AI正成為全球新一輪工業革命的核心」， 各國都在全力打造兆瓦級AI工廠，以應對未來算力需求。

外資進一步指出，800 VDC架構將帶動資料中心電力與散熱相關產業全面升級，預估2026年至2030年間年複合成長率（CAGR）可達30%。外資點名，台達電、貿聯-KY、光寶科以及 鴻海是該生態系的領先廠商，其中鴻海目前正在台灣興建一座採用800 VDC電源架構、規模達40兆瓦的資料中心，展現台灣廠商在AI基礎設施領域的積極布局。

外資強調，800 VDC將成為AI伺服器電力與散熱設計的主流技術，台廠若能掌握這波轉型趨勢，未來在全球AI資料中心市場中可望扮演關鍵角色。