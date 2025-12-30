築間首代理海外品牌　董座：明年以主力品牌為核心內部整頓

▲築間首度代理海外品牌中央韓鍋酒舍，圖右為董事長林楷傑。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

築間餐飲集團（7723）為搶攻韓食市場並提升營運動能，首度以代理模式引進海外餐飲品牌，正式將韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」帶回台灣，首店進駐台北信義區 ATT 4 FUN；並規劃於2026年第一季在台北、台中再開2家分店，透過多元餐飲型態布局持續擴大市占、強化成長動能。

築間董事長林楷傑今日表示，築間明年最重要的工作，並不是追新品牌，而是以主力品牌築間幸福鍋物來當核心整頓，並把不順利的品牌改掉，讓營運回到成長軌道，同時他也指出，築間也會在菜單、陳列等地方作出調整，以後的新品牌也不會完全由自己的團隊自創，會從各方尋找專業廚師團隊一起開發。至於是否會漲價，林楷傑則指出，明年不一定會漲價，甚至可能在菜單調整後調降售價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林楷傑也說，今年餐飲同業都很爭氣，只有築間自己不好，所以明年要把資源拉回主力品牌並進行內部整頓，來強化管理。

築間表示，中央韓鍋酒舍品牌創立於首爾江南，深耕在地逾45年，以道地醒酒湯與牛腸火鍋聞名，據點遍及韓國主要經濟、文化與商業核心區域，並進駐現代百貨等指標通路，新店開幕屢成熱門話題。憑藉家族三代累積的專業與傳統韓式料理精神，穩固建立其醒酒湯專門餐廳領導地位；根據韓國營運資料，兩大招牌單月銷量逾6萬碗、日均約2,000碗，尖峰時段排隊可達2小時，展現高度人氣與深厚口碑。

全台首店選址台灣最具指標性的核心商圈「信義區」，鎖定都會消費族群與國際客群，打造全台少見以「牛腸．湯鍋」為核心的韓式湯鍋體驗。「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」由韓國總部技術團隊親自來台監製，完整導入原廠內臟處理技術、多段火候掌控工法與正宗湯底熬製流程，從原料前處理到成品上桌皆層層把關，忠實呈現韓國在地傳統風味，讓消費者不必飛往韓國，也能在台灣品嚐到道地的韓式醒酒湯美味。

築間餐飲集團表示，此次引進「中央韓鍋酒舍」，為集團首度以代理模式引進海外餐飲品牌，象徵在既有自有品牌體系成熟後，正式啟動國際品牌合作的新階段。透過完整的品牌評估、技術交流與營運管理導入，將海外成熟品牌的成功經驗，結合台灣市場特性進行在地化發展，作為未來拓展國際品牌代理與合作的重要起點。

除海外品牌布局外，集團亦同步擴展自有品牌版圖。繼「麟德殿牛肉麵」與「喜辰港式點心茶餐廳」後，築間將再推出中式料理與桌菜新品牌「稻鎮經典台菜」，由國宴名廚「阿謨師」陳嘉謨操刀，正式搶進中式桌菜市場，預計於明年第一季在台中市北屯區崇德五路、梅川東路五段開出全台首店。集團將持續透過多品牌與多元餐飲型態策略，擴大市場布局，為整體營運注入長期成長動能。