引領汽車邁向智慧移動　360° MOBILITY Mega Shows參展報名啟動

▲由外貿協會主辦的360°MOBILITY Mega Shows 以「Empower Every Move」為主題，串聯移動科技、能源解決方案。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的「360° MOBILITY Mega Shows」將於2026年4月14日至17日在台北南港展覽館1、2館盛大登場。本屆以「Empower Every Move」為主題，聚焦智慧移動科技、綠能驅動與跨域創新，全面展現台灣在汽車及電動化產業鏈的創新實力與國際競爭力。參展報名現正開放，貿協邀請國內外業者踴躍參與，掌握全球智慧移動新浪潮。

根據國際產業調查機構Precedence Research報告，全球汽車人工智慧市場規模將由2025年的47億美元，快速成長至2034年超過486億美元，顯示AI正加速推動汽車產業邁向智慧化與自動化。在這波產業革命中，台灣憑藉完整且高度靈活的零組件與電子製造供應鏈，並強大的研發實力與跨域整合優勢，已在AI晶片、感測器、電池模組與充電基礎設施等關鍵領域建立優勢，成為國際車廠及新創企業的理想合作夥伴。

「360° MOBILITY Mega Shows」聚焦移動科技、移動能源解決方案及移動服務等前瞻領域，展現智慧移動科技的創新成果，為業者打造展示新技術與產品的舞台，更是促進跨域合作與拓展國際市場的重要平台。

展覽期間，主辦單位外貿協會將辦理商機媒合會、新品發表會、國際趨勢論壇與新創交流活動，協助參展企業精準鏈結全球買主、探索潛在合作夥伴，拓展國際通路、掌握移動產業最新動態與市場契機。除聚焦AI與智慧移動等核心技術領域外，本展亦涵蓋車用零配件、手工具製造設備及新創應用等多元主題，貫穿產業上中下游，結合製造、科技創新與研發能量，全面呈現台灣在全球車輛與移動產業的競爭優勢。

上屆展覽吸引來自歐美、日韓、東南亞等超過120個國家、近4萬名國際專業參觀者與媒體代表參與，並獲得印度、中東及非洲等新興市場買主的高度關注與採購回應。展覽成效獲得參展廠商與買主一致好評，展現本展為亞洲移動產業指標展會的地位。

2026年參展報名現正進行，貿協邀請國內外移動產業相關企業踴躍參與。更多資訊與報名方式，可參閱官方網站：