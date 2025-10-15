主動式ETF首度進榜　統一00981A空降9月定期定額第16大

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會降息效應帶動國際股市漲勢，台股突破2萬7千點，投資人定期定額熱度升高，證交所公布9月定期定額資料顯示，元大台灣50（0050）定期定額戶數已在9月突破50萬戶大關，為53萬5855戶，月增幅一成；值得注意，主動式ETF問市以來，市場關注隨之提升，主動統一台股增長（00981A）以1萬4307戶直接「空降」第16名。

0050調降費用率及分拆效應發酵，9月定期定額扣款人數上升到53萬5855戶，較前一個月增加5萬1571戶，遙遙領先第二名的國泰永續高股息（00878）29萬4924戶，ETF定期定額投資戶數第三、四名、五名分別元大高股息（0056）27萬2193戶及富邦台50（006208）24萬1948戶，以及群益台灣精選高息（00919）13萬1716戶。

證交所公布9月ETF定期定額交易戶數前20名，主動式ETF 00981A空降第十六名，也是榜上唯一一檔主動式ETF，投資戶數為1萬4307戶，00981A自5月底掛牌以來，無論是股價、規模、成交量或受益人數方面，創下主動式股票型ETF新紀錄，包括首檔股價站上12、13、14元，首檔規模達到150、200億，首檔成交量突破20萬張，首檔受益人數超過10萬人。

統一投信表示，受到中美貿易角力影響，股市短線震盪，但企業獲利穩健、聯準會寬鬆貨幣趨勢，使台股中長線有機會延續多頭行情。

