搶「小台積電」4萬元有找！0052分割1拆7　11／26重新上市

記者巫彩蓮／台北報導

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052）將進行「1拆7」分割作業，證交所表示，0052已於9月25日受益人大會通過該基金進行分割，富邦投信並於10月9日申請辦理分割作業，新受益憑證11月26日為上市買賣日。

證交所表示，0052受益憑證單位數分割比率為7（分割後受益權單位數:分割前受益權單位數=7:1），即投資人原如持有1個受益權單位者，於分割後將換發為持有7個受益權單位。因應分割作業，該受益憑證將於11月13日進行信用交易最後回補，自11月19日～25日停止在市場買賣，11月21日～25日停止受益人名簿記載變更，並將以11月26日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。

富邦投信表示，近年受惠台股科技股強勢表現，0052股價一路攀升，至目前已至240元以上，每張市值高達20多萬元，成為不少投資人心中的高價ETF，為回應市場需求，以9月25日受益人會議當日的基金淨值為基準，採回到發行價32.48元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

0052追蹤臺灣資訊科技指數，成分股涵蓋台積電、鴻海、聯發科、廣達等台灣科技龍頭，具備高度成長性與產業代表性。隨著AI、半導體與高階製程持續推升台股科技板塊動能，0052也成為法人與散戶偏好的科技ETF之一。