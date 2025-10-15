ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

搶「小台積電」4萬元有找！0052分割1拆7　11／26重新上市

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052）將進行「1拆7」分割作業，證交所表示，0052已於9月25日受益人大會通過該基金進行分割，富邦投信並於10月9日申請辦理分割作業，新受益憑證11月26日為上市買賣日。

證交所表示，0052受益憑證單位數分割比率為7（分割後受益權單位數:分割前受益權單位數=7:1），即投資人原如持有1個受益權單位者，於分割後將換發為持有7個受益權單位。因應分割作業，該受益憑證將於11月13日進行信用交易最後回補，自11月19日～25日停止在市場買賣，11月21日～25日停止受益人名簿記載變更，並將以11月26日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦投信表示，近年受惠台股科技股強勢表現，0052股價一路攀升，至目前已至240元以上，每張市值高達20多萬元，成為不少投資人心中的高價ETF，為回應市場需求，以9月25日受益人會議當日的基金淨值為基準，採回到發行價32.48元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

0052追蹤臺灣資訊科技指數，成分股涵蓋台積電、鴻海、聯發科、廣達等台灣科技龍頭，具備高度成長性與產業代表性。隨著AI、半導體與高階製程持續推升台股科技板塊動能，0052也成為法人與散戶偏好的科技ETF之一。

關鍵字： ETF台股分割科技股價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【爸爸帶娃可以多荒謬？】兒子腳上穿的「不是襪子是手套」

推薦閱讀

捷安特遭美祭暫扣令　巨大宣布2重點「零招聘費擴大至現職移工」

捷安特遭美祭暫扣令　巨大宣布2重點「零招聘費擴大至現職移工」

巨大集團（9921）今（15）日宣布擴大「零招聘費政策」的適用範圍，規劃補償目前在職移工過去所支付的招聘費用。此舉延續自2025年1月1日起已實施的政策——所有新聘移工之仲介費、服務費及相關規費皆由公司全額負擔，移工無須支付任何招聘費用。為此，巨大集團目前已委請國際知名第三方查核機構協助辨識(identify)、評估(assess)並規劃具體補償方案，以落實公平與責任。

2025-10-15 14:32
台積電拉尾盤原因曝光！　上游設備廠訂單量優於預期

台積電拉尾盤原因曝光！　上游設備廠訂單量優於預期

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）今（15）日在歐股盤前公告第3季訂單量優於預期，時值台股臨收盤前半小時交易時間，台積電（2330）收盤前7分鐘一舉攻上1465元新天價，市值飆至37.99兆元，逼近38兆水準。

2025-10-15 14:29
ASML估第4季表現非常強勁　惟中國2026年需求大幅下降

ASML估第4季表現非常強勁　惟中國2026年需求大幅下降

半導體設備大廠ASML今日發佈 2025 年第三季財報，同時也透露，儘管第三季的訂單量超過市場預期，但預計明年來自中國的需求將大幅下降，但儘管如此，ASML仍預計 2026 年的總銷售淨額不會低於 2025 年。

2025-10-15 14:14
快訊／台積電收盤前7分鐘拱上1465元天價　台股漲逾410點

快訊／台積電收盤前7分鐘拱上1465元天價　台股漲逾410點

台積電（2330）今（15）日收盤前7分鐘遇大單敲進，奔上1465元新天價，由於明（16）日法說前有多筆大單敲進，讓市場振奮。

2025-10-15 13:28
輝達電力大革命！資料中心導入800 VDC　外資點4台廠當先鋒

輝達電力大革命！資料中心導入800 VDC　外資點4台廠當先鋒

輝達（NVIDIA）在美國舉行的 OCP Global Summit 2025 大會上，正式宣告資料中心進入「800 VDC（伏直流）」電力大革命時代，並公布基礎設施合作夥伴名單。外資指出，這些合作夥伴將參與輝達新一代 Kyber 機架式伺服器架構 的建置計畫，每機架配置高達 576 顆 Rubin Ultra GPU，預計於 2027 年實現目標，其中有 4 家台廠被點名為建置先驅。

2025-10-15 12:03
PCB載板三雄衝！2檔飆漲停　景碩傳打入輝達供應鏈

PCB載板三雄衝！2檔飆漲停　景碩傳打入輝達供應鏈

AI伺服器需求大增，PCB產業迎來好年IC載板三雄欣興（3037）、南電（8046）與景碩（3189）營運明顯增溫，一路旺到明年，在基本面加持下，今（15）日股價大反彈，景碩傳出打入輝達（NVIDIA）供應鏈， 率先漲停鎖死，南電跟進漲停。

2025-10-15 10:28
稀土行情翻臉！　聯友金屬盤中跌逾5％

稀土行情翻臉！　聯友金屬盤中跌逾5％

中國大陸宣布自12月加大限制稀土出口力道，美國總統川普揚言加徵關稅，事後又發文與中國大陸的貿易關係「一切都會沒事」，也讓稀土話題降温，概念股聯友金屬-創（7610）今（15）日股價上衝122.5元，立即翻黑跌至110.5元，跌幅5%，惟閎暉（3311）、衛司特（6894）仍維持紅盤，而美琪瑪（4721）則在75.9元平盤附近游走。

2025-10-15 11:08
記憶體大廠美光遭降評股價跌　外資：估值觸頂、AI題材不敵台積電

記憶體大廠美光遭降評股價跌　外資：估值觸頂、AI題材不敵台積電

記憶體晶片大廠美光科技週二股價收跌3%，主因半導體族群受中美貿易緊張升溫拖累，同時遭外資調降投資評等。

2025-10-15 10:50
AI裁員潮來了！　華爾街投行高盛啟動「OneGS 3.0」提前砍人

AI裁員潮來了！　華爾街投行高盛啟動「OneGS 3.0」提前砍人

AI時代來臨，華爾街也開始進行人力大洗牌。投資銀行巨頭高盛（Goldman Sachs）近期啟動新一輪組織調整計畫「OneGS 3.0」，不僅提前執行年度裁員，還傳出年底前將放緩招募新血。這波人事異動與推動AI自動化策略密切相關，宣告金融業正式邁入「人機協作」新階段。

2025-10-15 10:24
鮑爾暗示放鴿！黃金期貨衝破4200美元新高　現貨飆天價追趕中

鮑爾暗示放鴿！黃金期貨衝破4200美元新高　現貨飆天價追趕中

受到美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示本月底降息，以及中美關係緊張等2大因素影響，國際金價再次刷新紀錄，紐約期貨黃金台北時間今（15）日上午9點左右首度衝破每盎司4200美元新高，現貨黃金飆每盎司4180美元新天價追趕中。

2025-10-15 09:42

讀者迴響

熱門新聞

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

全台工程師年薪排行　苗栗超車台北

台積電拉尾盤原因曝光！　上游設備廠訂單量優於預期

輝達員工被哈瑪斯囚738天　同事報喜：股票漲了

新壽北士科T17、T18動土儀式　確定明天上午安排

黃仁勳找人！輝達神秘高階職缺條件曝

297萬人被錢香醒！11檔台股ETF入帳　市場迎161億資金活水

AI投資恐「泡沫破滅」！IMF示警

快訊／中國宣布免除美國擁有陸造船舶港口稅　運價回跌

謝金河點名「下一位馬斯克」：曾直撲台積電、鴻海

PCB載板三雄衝！2檔飆漲停　景碩傳打入輝達供應鏈

大樂透下期飆3.1億　百萬紅包送出5組

不是全支付！全聯「最優惠結帳方式」曝

快訊／台積電收盤前7分鐘拱上1465元天價　台股漲逾410點

市值型ETF選股差異化　00922增「剔除虧損股」篩選機制

鮑爾暗示放鴿！黃金期貨衝破4200美元新高　現貨飆天價追趕中

捷安特遭美祭暫扣令　巨大宣布2重點「零招聘費擴大至現職移工」

輝達電力大革命！資料中心導入800 VDC　外資點4台廠當先鋒

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366