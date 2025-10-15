▲才賣又買，法人看中環為攤平股價積極進出。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

中環(2323)昨(14)日才公告在本月3日到14日之間售出陽明(2609)股票7617張，每單位價格54.47元，交易總金額414,878,874元，處分損失60,559,487元，今日公告在今年9月22日到10月15日之間買進陽明6100張，每單位價格54.21元，交易總金額330,688,134元。法人指出，從昨日的賣價看，每股成本約62.42元，中環應該是為了攤平價格，趁著低價買進。

中環到今日為止持有陽明股票11,724張，金額724,283,091元。長期研究航運類股的投顧公司研究員指出，中環在疫情期間積極投資陽明與長榮(2603)，有賺到不少錢，對這兩家公司特別青睞，其中持有最多的是陽明，根據該公司9月19日公告，長榮餘額僅有2302張。

不過該研究員指出，目前貨櫃船運需求沒有明顯好轉跡象，主要靠船公司調整供給穩定運價，以哈做出停火協議，紅海復航可能性越來越高，船噸過剩壓力變大，短期內看不到明顯利多。

另一家投顧公司董事長則指出，中環近期買賣科技股比例大幅提高，較常進出台積電(2330)、順達科(3211)等，對於貨櫃航運股的操作，應該是為了攤平股價，採取逢低買進策略。