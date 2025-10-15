晶圓代工下半年產能利用率優於預期　零星業者醞釀漲價

▲晶片晶圓。（圖／CFP）

記者高兆麟／台北報導

根據TrendForce最新調查，2025年下半年因美國半導體關稅尚未實施，以及IC廠庫存水位偏低、智慧型手機進入銷售旺季，加上AI需求持續強等因素，晶圓代工廠產能利用率並未如原先預期有所下修，部分晶圓廠第四季的表現更將優於第三季，已引發零星業者醞釀對BCD、Power等較緊缺製程平台進行漲價。

TrendForce表示，原預期美國於下半年開徵半導體關稅，加上電視等部分消費性產品進入備貨淡季，將導致第四季晶圓代工產能利用率進入產業下行週期。然最新結果顯示，因半導體關稅仍未公布，促使先前已下修下半年投片需求的IC設計客戶回補部分庫存，並積極為智慧手機、PC新平台備貨。而AI Server周邊IC因應AI需求強勁而持續釋出增量訂單，甚至排擠消費產品產能。同時，工控相關晶片庫存亦下降至健康水位，廠商逐步重啟備貨，因此支撐第四季晶圓代工產能利用率大致持平第三季，表現優於預期。

至年底前，部分晶圓廠的八吋產能利用率將維持近滿載，尤以中系廠產能更吃緊，且中系廠商在毛利急需改善的情況下，趁勢向客戶提出漲價，最快於第四季的晶圓產出生效。此外，也有晶圓廠受惠於AI帶動的相關power需求，2026年客戶展望強勁，已規劃2026年全面上調代工價格，儘管實際漲價幅度尚待協商，卻已成功醞釀市場漲價氛圍。即便上述非產業整體性調漲，但顯示半導體供應鏈暫時脫離庫存修正週期，成熟製程殺價競爭態勢有所趨緩。

TrendForce指出，雖然2025年下半年晶圓代工產能利用率未如市場先前擔心出現修正，但關稅政策懸而未決，總體經濟不確定性持續存在，而消費性產品缺乏創新應用、換機週期延長等因素，或將成為2026年市場隱憂，半導體供應鏈能否維持相對穩定的態勢，仍待觀察。