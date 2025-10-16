ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

新壽T17、T18今動土　藍議員徐弘庭酸「鄉野傳說」重現

記者黃翊婷／綜合報導

新壽16日上午將進行北士科T17、T18動土儀式，引發各界關注。國民黨台北市議員徐弘庭直言，「小時候聽過但從沒見識過的鄉野傳說，今天終於見識到了」、「沒想到都2025年了，還可以看到這種鬼事」。

▲▼ 輝達,新光,北士科 。（圖／記者項瀚攝）

▲圖為北士科T17、T18。（資料照／記者項瀚攝）

輝達海外總部落腳北士科T17、T18一事，因為土地歸屬卡關，新壽想要直接移轉地上權給輝達，但北市府認為有圖利問題堅持不同意。新壽15日表示，16日上午將安排動土儀式，破除外界批評「佔地不做事」的印象。

對此，台北市議員徐弘庭15日在臉書發文直言，這是什麼低級的動作，「小時候聽過但從沒見識過的鄉野傳說，今天（指15日）終於見識到了！」鄉野傳說中如果政府要徵收土地，地主就會偷偷跑去種樹，搞些有的沒有的，再來索討補償金，「沒想到都2025年了，還可以看到這種鬼事。」

徐弘庭表示，他曾在節目上點出，新壽連蓋都沒蓋，就想談預期收益，如今又說要蓋，「那乾脆說前幾年是在養草好了」，如果有成人之美，應該好好談一談，至少還可以解決自己的問題，「明明沒什麼牌還要惡搞，最後不過就是一個『貪』字而已。」

這是什麼低級的動作….. 小時候聽過但從沒見識過的鄉野傳說 今天終於見識到了！ 鄉野傳說中政府要徵收土地的時候，地主會偷偷跑去種樹搞些有的沒有的，然後來凹補償金，沒想到都2025年了，還可以看到這種鬼事???? 昨天在節目上說，你連蓋都沒蓋，還敢談預期收益，結果今天就說要蓋，那乾脆說前幾年是在養草好了。 若有成人之美，就好好談，還可以解決自己的問題，明明沒什麼牌還要惡搞，最後不過就是一個「貪」字而已。

徐弘庭發佈於 2025年10月15日 星期三

