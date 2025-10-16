ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電領軍台股創新高　一表看四檔ETF正2績效

▲▼股市,股票。（圖／記者黃克翔攝）

▲台股示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電法說前前名股價不斷創新高，昨（15）日大盤上漲1.8%，收復2萬7千點關卡失而復得，觀察昨日76檔台股ETF表現，漲幅表現最佳前10檔，當中正2就占了四檔，分別元大台灣50（00631L）、富邦台灣加權正2（00675L）、國泰台灣加權正2（00663L）、群益台灣加權正2（00685L），值得注意，主動群益台灣強棒ETF（00982A）單日3.59%漲幅，凸顯出主動選股的優勢。

▲▼群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

群益投信台股ETF研究團隊表示，今年全球景氣還是走向正面，在關稅、美債、地緣政治影響波動加劇下，指數表現還是以區間震盪為主，但有利主動選股操作創造績效。以對等關稅事件為例，主動式ETF可立即參酌關稅對各產業的影響分析，來做持股的調整。而在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，又或是在多頭時期積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等等。接下來進入傳統電子旺季、年底結帳效應與資金回補需求，將為台股營造偏多氛圍。不過，國際政策與關稅變化、地緣政治風險等不確定性因素仍可能導致短線波動，台股短期震盪整理格局恐難避免，但中長期結構性成長題材仍未變。投資人可利用主動式台股ETF來參與台股未來上漲契機。

主動群益台灣強棒ETF (00982A)經理人陳沅易表示，進入第4季，台股本波多頭動能主要來自AI伺服器需求與先進製程驅動的產業鏈，相關族群仍是市場核心，但隨著降息循環啟動，資金可能逐步轉向低基期循環性類股，包括面板、記憶體與矽晶圓等景氣敏感產業，市場對庫存水位壓力顯著減輕。搭配政策寬鬆帶來的資金活水，循環性族群有望成為下一波資金追逐重點。操作上，看好AI相關族群，鎖定散熱、網通、PCB、電源供應器與銅箔基板等具備規格升級與長期趨勢支撐的次族群，同時可分批布局循環性題材，以掌握低基期上行契機。

關鍵字： 台股台積電ETF投資循環性







