2025臺灣週！金管會攜證交所等產官學界　推動臺灣躍升亞洲資產管理中心

2025臺灣週！金管會攜證交所等產官學界，推動臺灣躍升亞洲資產管理中心。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

首屆「2025臺灣週」於15日在臺北盛大啟幕，由金曲獎最佳原住民語歌手舞思愛以高亢歌聲結合舞團演出揭開序幕，展現臺灣人文與民族能量，也象徵我國首次由官方主導、整合金融市場全體量能的國際級金融盛會正式啟航。金融監督管理委員會主委彭金隆、國家發展委員會主委葉俊顯、臺灣證券交易所董事長林修銘等產官學代表與會，彰顯政府推動「亞洲資產管理中心」的決心。

▲▼ 。（圖／金管會提供）

▲▼2025臺灣週開幕式歌手舞思愛以高亢歌聲結合舞團演出揭開序幕，各產業領袖、國際交易所、公協會代表與開幕論壇講者合影。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2025台灣週開幕式,開場表演,舞思愛。（圖／記者姜國輝攝）

本次活動吸引逾150家上市櫃企業、百餘家金融機構及近80位國際交易所與機構投資人齊聚，聚焦資本市場如何支持臺灣產業升級及企業全球布局。論壇與演講將探討金融競爭力、資本市場創新及永續策略，為臺灣資本市場奠定國際對話平台。

金融監督管理委員會主委彭金隆致詞指出，近十年臺股加權指數成長2.5倍、整體市值翻逾3倍，銀行資產增加32兆元，充分顯示臺灣資本市場具備成為區域資產管理樞紐的強大基礎。他回憶，一年多前提出亞洲資產管理願景時，外界曾質疑其可行性，但如今各項改革正在逐步落實，市場動能也已明顯啟動。

▲▼2025台灣週開幕式,亞洲資產管理中心。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼官方首辦國際金融盛會「臺灣週」，金管會攜證交所等產官學界共襄盛舉。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2025台灣週開幕式,亞洲資產管理中心。（圖／記者姜國輝攝）

行政院院長卓榮泰雖未親臨現場，但特別錄製影片表達支持。他表示，政府同步啟動「亞洲創新籌資平台」，與資產管理戰略雙引擎並進，希望向全球展現臺灣市場的深度、廣度與包容性，進一步吸引國際資金與策略合作，「金管會也在10月21日啟動『亞洲創新籌資平臺』，這更是我國資本市場體制創新的一大突破。」

國家發展委員會主委葉俊顯則強調，在全球競局快速變化下，金融市場的穩健發展是協助企業「立足臺灣、佈局全球」的關鍵。臺灣週透過政策論壇與產業交流，將凝聚公私部門力量，推動資本市場體質升級。

▲▼2025台灣週開幕式,亞洲資產管理中心,金管會主委彭金隆。（圖／記者姜國輝攝）

▲金融監督管理委員會主委彭金隆。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2025台灣週開幕式,亞洲資產管理中心。（圖／記者姜國輝攝）

▲為期兩週的「臺灣週」將於臺北、高雄雙城登場，規劃國際論壇、主題座談與 ETF 投資博覽會，聚焦 ESG、公司治理、創新事業及普惠金融等核心議題。（圖／記者姜國輝攝）

為期兩週的「臺灣週」活動橫跨臺北與高雄，規劃多場國際論壇、主題座談及ETF投資博覽會，涵蓋ESG、公司治理、創新事業與普惠金融等核心議題。包括鴻海集團董事長劉揚偉、全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）副主席 與渣打集團高層等重量級講者亦將分享國際資本運作與企業轉型經驗。

臺灣週不僅是一場金融盛會，更被視為我國資本市場邁向國際的重要起點。隨著亞洲資產管理中心願景推進，臺灣正以更開放、更具深度的市場條件，迎接全球資金與戰略合作，向世界展現金融實力與制度韌性。

▲▼2025台灣週開幕式,亞洲資產管理中心,鴻海集團董事長劉揚偉。（圖／記者姜國輝攝）

▲鴻海集團董事長劉揚偉。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2025台灣週開幕式,亞洲資產管理中心,貝萊德集團副董事長,Sir Robert Fairbairn。（圖／記者姜國輝攝）

▲貝萊德集團副主席Sir Robert Fairbairn。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2025台灣週開幕式,亞洲資產管理中心,渣打集團大中華暨北亞區行政總裁徐仲薇。（圖／記者姜國輝攝）

▲渣打集團大中華暨北亞區行政總裁徐仲薇。（圖／記者姜國輝攝）

關鍵字： 證交所臺灣證券交易所臺灣週金管會亞洲資產管理中心資本市場彭金隆葉俊顯卓榮泰臺灣證券交易所金融論壇ETF博覽會產官學合作

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

