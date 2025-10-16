飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

▲黃金價格又飆高。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國際現貨黃金衝破每盎司4240美元新天價，國內銀樓飾金也掛出每錢1萬6170元的歷史新高，正式衝破「萬六」大關，銀樓老闆透露，有一對老夫妻上門賣掉近3公斤黃金，抱走千萬現鈔。

▲銀樓飾金飆破每錢16170元新天價。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

「這對夫妻穿著很樸素，來店裡一開始只是閒聊。」銀樓老闆指出，老夫妻手中持有的黃金很多，先問店裡「最近黃金聽說有漲很多？」一得知掛牌價創新高，即搬出3公斤的黃金抱走8位數現鈔。

台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，過去有老客戶拿30萬、50萬買走2公斤黃金，現在反手換走千萬現鈔，石文信說：「客人拿了現金要做什麼，我們也不能問太多。」不過銀樓供貨與現金交易都充份準備，不會讓上門交易的人空手而歸。

石文信也指出，他有遇到多年前一個老客戶出手買走60公斤的黃金，多年來一直抱著不動，身價衝破3億元，但這個客人說：「留著看誰比較乖，可以多分點」。

石文信認為，若美元公信力下降，全球回到「金本位」時代，黃金1盎司破2.4萬美元都有可能，屆時飾金也會持續向上，他建議，買進黃金之後平常心看待，時機到當「救命錢」用，才是比較正確的做法。