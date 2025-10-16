ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

▲新光T17T18動土。（圖／記者徐文彬攝）

▲新壽T17、T18動土儀式，母公司台新新光金總經理林維俊（圖中）。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）進駐新壽北士科T17、T18用地卡關，母公司台新新光金總經理林維俊今（16）日在T17、T18動土儀式後多次強調「絕對不是挑釁」，一切合法合規合契約，「新壽沒有想從台北市政府跟台北市的納稅人拿一毛錢」，應該由接手的輝達付補償金，新壽與輝達5月談得成，相信現在也能重談成。

林維俊指出，今日動工儀式是按台灣的民間習俗，選擇良日吉時啟動儀式，新壽在10月9日拿到雜項執照，可以開工之後，當然依照台灣的民間習俗舉行開工的儀式，「絕對不是挑釁，也沒有這個意思。」

至於為何沒邀官方出席見證，林維俊說：「我們定位是公司內部的事情」他表示，在台北市地方主管機關是台北市政府；產業是金融監督管理委員會，考慮到兩邊長官公務繁忙，不敢驚擾長官。

林維俊強調，和台北市政府「是夥伴關係」，公部門和私部門立場一致，希望輝達留下來，但地上權的契約要遵守，新壽3年沒有動，是因為依法不能動，台北市政府有發函新光人壽合意解約，當時也有發布重大訊息。

同樣的，新光人壽也有發函給台北市政府，我們要一起來討論怎麼解決他的困難、也解決我們的問題，把輝達留下來。

「今天的典禮，完全不違反立場，單純只是因為我已拿到雜項執照，依照我們契約，我們必須要往前走。」林維俊表示，只要和台北市政府有好的解決方案，以往前走。

而在解約金額上，林維俊指出，數字不討論，新光人壽從頭到尾沒有想要從台北市政府、台灣納稅人手中拿到一毛錢，標到這塊地、輝達要地上權，要看怎麼依法執行，我們希望跟輝達好好討論，我們讓出來，是輝達和新光人壽的事情，新光人壽絕對沒有要向台北市政府要到一毛錢。

林維俊指出，5月時新光人壽已和輝達討論好，輝達也同意，既然5月可以和輝達合意，雖然9月底到期，相信重新來談一次絕對不困難，我們從來沒有想跟台北市政府或台灣納稅人拿到一毛錢，應該由輝達跟我談成商業條件。

「現在法律架構上台北市政府有困難，但要完成台北市政府的架構我們也有困難。」林維俊指出，台新新光金股東有1/4是外資，其中有新加坡政府、挪威政府、日本退休管理主權基金、阿布達比主權基金，若沒處理好也會有背信問題，希望可以找到一條路找出解方。

林維俊強調，溝通不需要靠媒體傳話，細節讓工作團隊了解，所有做為合法合規合契約。

