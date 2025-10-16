ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

北士科T17、T18動土　新壽喊打造「新光水岸森林園區」

▲▼新壽北士科動土。（圖／新壽提供）

▲「新光人壽北士科T17及T18地上權案」出席之貴賓進行動土儀式。（圖／新壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

新壽北士科T17及T18地上權案於今（16）日開工動土典禮，台新新光金控(2887)子公司新壽表示，2021年參與政府的公開招標而取得北士科T17、T18地上權後，即積極規劃設計，並取得建照申報開工，其後由於近年AI產業爆發式成長，於市場調研及徵詢業界意見後，決定順應未來產業發展趨勢而變更建築設計，此經北市府多次審查及調整後，目前已取得雜項執照可以開始施工，將3.9公頃土城打造成水岸森林園區。

北士科T17、T18基地被輝達，打算設立台灣總部，然而卡在台北市政府、新壽之間地上權紛爭，新壽取得土地四年均未進行開發，引來不少爭議，卻在今日舉行動土儀式，卻招來台北市議員「假動工」、「鬼故事」等批評。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新壽說明，擁有豐富的不動產投資開發經驗，於全台擁有197件不動產標的，在內湖科技園區即持有十數棟商業及廠辦大樓，成為眾多科技企業商辦租賃的首選，響應政府打造台北市科技產業廊帶政策，於2021年參與政府的公開招標而取得北士科T17、T18地上權後，即積極規劃設計，並取得建照申報開工，其後由於近年AI產業爆發式成長，新壽於市場調研及徵詢業界意見後，決定順應未來產業發展趨勢而變更建築設計，此經北市府多次審查及調整後，目前已取得雜項執照可以開始施工。

北士科是台北市智慧健康產業、數位技術服務的發展重鎮，新壽將於北士科精心打造「新光水岸森林園區」，塑造台北市新一代綠色地標及城市風貌，全案基地共3.9公頃，樓地板面積達五萬五千坪，規劃導入節能減碳、智慧建築與健康環境的理念，以「綠色、低碳、人本」為核心，打造人與自然共生的永續園區。

在五棟高效能A級辦公大樓圍繞的中庭裡，規劃了長100公尺、寬50公尺的森林樹海，讓陽光、風與樹影自由流動，成為結合生態綠化、自然採光與公共步道的開放共享空間，以及新光人壽實踐ESG企業永續經營的重要象徵，未來建築完工後，將成為兼具生態價值與城市競爭力的現代化科技商辦聚落，新光人壽並將提供優質的租賃及管理服務，出租予有需求的科技相關業者，有利於提升北士科園區的地位與功能，並帶動台北整體經濟的發展。

今年「新光人壽北士科T17及T18地上權案」開工動土典禮，由新壽董事長魏寶生、副董事長洪士琪、總經理黃敏義及副總經理陳芝貴出席，並邀請台新新光金控總經理林維俊、中華民國創投公會理事長邱德成、李祖原聯合建築師事務所總經理吳文圳與建築師黃文旭、建國工程董事長吳昌修及總經理甘茂盛蒞臨參與。

關鍵字： 新壽北士科地上權建築開發

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

推薦閱讀

快訊／史上新高！台積電Q3賺4523億　EPS 17.44元好到爆表

快訊／史上新高！台積電Q3賺4523億　EPS 17.44元好到爆表

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公佈第三季財報，台積電第三季合併營收達新台幣 9899.2 億元，季增 6%、年增 30.3%，創下單季歷史新高；稅後純益 4523 億元，每股盈餘（EPS） 17.44 元，分別較上季成長 13.6%、年增 39.1%。此次公告關鍵數據皆大幅優於市場預期。

2025-10-16 13:41
台積電公布Q3財報令外界驚豔　ADR夜盤先飆逾4%

台積電公布Q3財報令外界驚豔　ADR夜盤先飆逾4%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日舉行法說會，並在法說會前公佈第3季財報，由於第3季季報再創新高，且大幅優於市場預期，台積電ADR夜盤先飆逾4%。

2025-10-16 14:01
台積電Q3暴賺4523億新高　平均每天49億元入袋

台積電Q3暴賺4523億新高　平均每天49億元入袋

台積電（2330）今（16）日召開2025年第3季法說會，會前公告單季稅後獲利4523億元，刷新史上單季獲利成績，相當於1天開門賺進49.16億元，比第2季平均1天賺約44億元高出5億元。

2025-10-16 14:02
大家都愛買！台積電ADR溢價創20年新高　台股現貨刷1490天價

大家都愛買！台積電ADR溢價創20年新高　台股現貨刷1490天價

台積電（2330）今（16）日下午法說將公布第3季季報，股價先刷1490元新高，根據《彭博》報導，在台積電（2330）公佈業績之前，全球投資者紛紛加大對該公司的投資，他們相信這家全球領先晶片代工廠仍將是人工智慧（AI）支出熱潮的最大贏家之一。

2025-10-16 12:56
飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

國際現貨黃金衝破每盎司4240美元新天價，國內銀樓飾金也掛出每錢1萬6170元的歷史新高，正式衝破「萬六」大關，銀樓老闆透露，有一對老夫妻上門賣掉近3公斤黃金，抱走千萬現鈔。

2025-10-16 11:33
貿易戰火全球股市震盪加劇　外銀：4大理由延續漲勢

貿易戰火全球股市震盪加劇　外銀：4大理由延續漲勢

美中貿易關係波折不斷，全球股市震盪加劇，法國巴黎銀行財富管理表示，受到金融環境持續寬鬆、企業獲利穩健、第四季季節性利多，以及市場情緒維持樂觀的四大因素支撐下，年底全球股市可望延續漲勢，對全球股票的看法調整為「加碼」，對美股原先減碼的立場轉為「中性」。建議投資人考慮配置外匯避險策略，以因應美元走弱的風險。

2025-10-16 10:51
鴻海獲美系外資大幅調高目標價至400元　股價飆逾7%

鴻海獲美系外資大幅調高目標價至400元　股價飆逾7%

看好鴻海（2317）搭上AI趨勢、折疊手機及全球布局，美系外資決定大幅調高鴻海目標價，由原先的263元大幅上調 52%至400元，維持「買進」評等，受此激勵鴻海今（16）日股價大漲逾7%，重新站上220元。

2025-10-16 10:51
普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

普發1萬元確定落在11月上旬執行，財政部長莊翠雲今（16）日表示，首批適用對象以「直接入帳」最優先。

2025-10-16 10:32
記憶體類股大反撲！4檔攻漲停　包辦台股成交量最熱排行榜

記憶體類股大反撲！4檔攻漲停　包辦台股成交量最熱排行榜

台股今（16）日在台積電（2330）領軍下，指數大漲逾380點，衝高至27600點以上，再刷新高，記憶體族群大反攻，南亞科（2408）、群聯（8299）、華邦電（2344）、創見（2451）鎖漲停，而台股早盤成交量最多4檔也由記憶體股全數包辦。

2025-10-16 10:30
有圖／新壽北士科T17、T18挖土機待命動土　空拍照流出

有圖／新壽北士科T17、T18挖土機待命動土　空拍照流出

輝達（NVIDIA）屬意的北士科T17、T18土地陷入產權使用糾紛，台新新光金（2887）子公司新光人壽今（16）日舉行不公開的動土儀式，《ETtoday》取得空拍畫面，確認現場已有挖土機待命動工。

2025-10-16 10:04

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

快訊／史上新高！台積電Q3賺4523億　EPS 17.44元好到爆表

台股大跌後爆違約1.67億創新高！散戶自斷退場

新壽北士科T17、T18動土儀式　確定明天上午安排

新壽北士科T17T18今動土　她吐槽瞎招

退休後月領10萬！　小姐姐私房配置曝光

直擊／新壽北士科T17、T18動土儀式今舉行　搭棚、紅布條齊備

台積電公布Q3財報令外界驚豔　ADR夜盤先飆逾4%

記憶體類股大反撲！4檔攻漲停　包辦台股成交量最熱排行榜

鴻海獲美系外資大幅調高目標價至400元　股價飆逾7%

有圖／新壽北士科T17、T18挖土機待命動土　空拍照流出

中國港口費MSC也中箭　克拉克森：潛在影響面遠超美方措施

台積電夜盤叩關1500元　法說會今登場

扛過4次股災　「433配置」曝光

北士科T17、T18動土　新壽喊打造「新光水岸森林園區」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366