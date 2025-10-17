虧麻了！麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

▲麻吉大哥黃立成。（圖／記者黃克翔攝）
記者鄒鎮宇／綜合報導
麻吉大哥黃立成近年轉戰加密貨幣，曾經一夜大賺650萬美元（折合台幣約1.9億元）而引起關注，近日因加密貨幣市場波動，僅20天就損失高達5450萬美元（約新台幣16億7千萬元）。豈料，黃立成17日凌晨做多又爆倉，大虧17億台幣。
根據Lookonchain監控網站顯示，黃立成做多以太幣（以太坊），卻因16日深夜、17日凌晨的下跌而爆倉，讓帳戶利潤從4364萬美元變成虧1300萬美元，帳戶餘額降至32萬8000美元。
Machi Big Brother(@machibigbrother) just got liquidated again — his account balance is down to only $32.8K.— Lookonchain (@lookonchain) October 16, 2025
He's gone from +$43.64M in profits to now over -$13M in losses! https://t.co/fk2wRZjrzZ pic.twitter.com/EJPKga65Th
