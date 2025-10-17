虧麻了！麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／史上新高！台積電Q3賺4523億 EPS 17.44元好到爆表

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公佈第三季財報，台積電第三季合併營收達新台幣 9899.2 億元，季增 6%、年增 30.3%，創下單季歷史新高；稅後純益 4523 億元，每股盈餘（EPS） 17.44 元，分別較上季成長 13.6%、年增 39.1%。此次公告關鍵數據皆大幅優於市場預期。

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（16）日舉行法說會，並在法說會前公佈第3季財報，由於第3季季報再創新高，且大幅優於市場預期，台積電ADR夜盤先飆逾4%。

台積電（2330）今（16）日召開2025年第3季法說會，會前公告單季稅後獲利4523億元，刷新史上單季獲利成績，相當於1天開門賺進49.16億元，比第2季平均1天賺約44億元高出5億元。

台積電（2330）今（16）日下午法說將公布第3季季報，股價先刷1490元新高，根據《彭博》報導，在台積電（2330）公佈業績之前，全球投資者紛紛加大對該公司的投資，他們相信這家全球領先晶片代工廠仍將是人工智慧（AI）支出熱潮的最大贏家之一。

國際現貨黃金衝破每盎司4240美元新天價，國內銀樓飾金也掛出每錢1萬6170元的歷史新高，正式衝破「萬六」大關，銀樓老闆透露，有一對老夫妻上門賣掉近3公斤黃金，抱走千萬現鈔。

美中貿易關係波折不斷，全球股市震盪加劇，法國巴黎銀行財富管理表示，受到金融環境持續寬鬆、企業獲利穩健、第四季季節性利多，以及市場情緒維持樂觀的四大因素支撐下，年底全球股市可望延續漲勢，對全球股票的看法調整為「加碼」，對美股原先減碼的立場轉為「中性」。建議投資人考慮配置外匯避險策略，以因應美元走弱的風險。

看好鴻海（2317）搭上AI趨勢、折疊手機及全球布局，美系外資決定大幅調高鴻海目標價，由原先的263元大幅上調 52%至400元，維持「買進」評等，受此激勵鴻海今（16）日股價大漲逾7%，重新站上220元。

普發1萬元確定落在11月上旬執行，財政部長莊翠雲今（16）日表示，首批適用對象以「直接入帳」最優先。

台股今（16）日在台積電（2330）領軍下，指數大漲逾380點，衝高至27600點以上，再刷新高，記憶體族群大反攻，南亞科（2408）、群聯（8299）、華邦電（2344）、創見（2451）鎖漲停，而台股早盤成交量最多4檔也由記憶體股全數包辦。

輝達（NVIDIA）屬意的北士科T17、T18土地陷入產權使用糾紛，台新新光金（2887）子公司新光人壽今（16）日舉行不公開的動土儀式，《ETtoday》取得空拍畫面，確認現場已有挖土機待命動工。