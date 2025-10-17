台積電最大客戶換人當？蘋果有望被取代　業界曝原因

▲外界預估，輝達有望取代蘋果成為台積電最大客戶。（圖／路透社）



記者許力方／綜合報導

隨著AI與高效能運算（HPC）需求暴增，外界分析，台積電客戶版圖正在出現重大變化。過去台積電憑藉大客戶蘋果的訂單，營收亮眼，如今根據多家產業報告，輝達（NVIDIA）有望在2025年取代蘋果，成為台積電最大的客戶，象徵全球科技重心正從智慧型手機轉向AI運算時代。

2024年，蘋果仍是台積電最大客戶，貢獻營收約24%，不過智慧型手機晶片需求逐漸下滑，而AI伺服器與HPC產品訂單持續飆升。統計顯示，2025年第二季HPC相關營收已占台積電總營收六成，遠超手機晶片業務，加上輝達因晶片需求龐大，預估將貢獻台積電營收的19%至21%，首次挑戰蘋果多年來的龍頭地位。

科技媒體分析，輝達目前已鎖定台積電超過一半的CoWoS先進封裝產能，是AI晶片效能的關鍵。相比蘋果依產品周期下單，輝達的需求受AI應用快速擴張帶動，規模增長更為強勁，使得台積電的營運焦點逐步轉向AI。

台積電在台灣2座2奈米廠在2025年底全面投產，蘋果仍可能在2026年重奪最大客戶寶座，不過，供應鏈業界普遍仍認為，「輝達時代」的來臨已不可逆。