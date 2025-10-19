土城暫緩重劃區賣壓小　在地房仲：房價修正5%是極限





▲土城暫緩重劃區僅用了短短8年，房價就從3~4字頭攀升到7字頭，甚至8字頭。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

土城暫緩重劃區僅用了短短8年，房價就從3~4字頭攀升到7字頭，甚至8字頭，且機能發展速度也相當快。在地房仲表示，該區新推案高峰期已過，且自住率高，釋出量有限，房價穩定，修正5%已是極限，建議自住客可進場購屋。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？

永慶房屋土城重劃直營店長徐新皓表示：「有別於新北許多重劃區，像是板橋江翠北、淡海新市鎮都是在行政區的邊邊地段，而土城暫緩重劃區被市中心所包覆，一邊是海山站、一邊是土城站，因此重劃區的機能發展、房價堆疊的速度也較快。」

徐新皓介紹：「土城暫緩重劃區開始堆案至今僅約8年時間，房價就從3~4字頭快速攀升到7字頭，近來甚至有不少新案成交單價躍上8字頭，屋齡5年的新古屋也都有7字頭行情。」

▲土城暫緩重劃區坐擁捷運板南線機能，20分鐘就可抵達台北車站。（圖／永慶提供）

徐新皓表示：「土城暫緩重劃區的生活機能便利，除了捷運板南線，20分鐘就能抵達台北車站，區內還有長庚醫療資源、日月光商場，購屋客戶族群多元，退休族、換屋族、首購族都有。」

徐新皓表示：「目前土城暫緩重劃區開發約7~8成，新推案高峰期已過，且自住率高，二手釋出量體有限，區域整體賣壓小，是個頗為健康的市場。」

根據內政部低度使用住宅（俗稱空屋率）統計，低度使用小於6％的有11個區域，其中就包括土城區的5.90％，由此可見該區自住率高，房價也相對抗跌。

至於從去年919第七波信用管制至今，房市進入寒冬，徐新皓表示：「土城暫緩重劃區房價僅微幅調整5%，房價保值性高，且這樣的修正幅度估已落底，建議有需求得自住客可進場購屋。」





▲徐新皓認為，土城暫緩重劃區房價頂多修正5%，相當穩健，建議自住客可進場購屋。（圖／永慶提供）

