中國港口費致市場轉向陸造船、加旺季因素　法人推四檔散裝股

▲法人推薦四家散裝航運股。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

中國對美資船舶徵收港口費，雖然10月14日開徵當天就宣布大陸建造船舶可豁免，但是從現貨市場看，各型散裝船運價都呈現上揚趨勢。有法人出報告指出，第四季是散裝船運旺季，中國的港口費估計讓市場短期內偏好直接使用取得豁免的中國製船舶，進而導致市場船舶調度混亂、支撐運價走揚。

這家法人向客戶推薦四家散裝航運股，其中新興(2605)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)列為買進，中航(2612)列為交易中買進(Trading Buy)，目標價分別列為28.20、63.80、72.00與62.00元。



該法人分析，港口費徵收對於運價走勢造成的波動預計在航商船舶調度逐漸穩定後將逐漸回歸基本面表現；隨2H25進入需求旺季，預期散裝運價仍有望維持高檔，航商營運將優於1H25。

中國對美國船舶徵收港口費，散裝市場運價波動劇烈，媒體報導中國對美籍散裝船徵收港口費，不僅帶動散裝運輸成本上升，且因散裝船停滯中國港口，整體運力受到影響，進而推升運價走揚。

船舶調度逐漸穩定後將逐漸回歸基本面表現， 美國船東、美國製造以及懸掛美國旗的船舶數量有限，然若將美國企業或個人間接或直接持股等具有美國背景的船舶也納入徵收範圍，則短期內市場將偏好以直接豁免的中國製船舶為主，進而導致市場船舶調度混亂、支撐運價走揚。

昨晚海岬型船現貨市場日租為25,358美元，巴拿馬型船16,433美元；超輕便型17,972美元、輕便型15,895美元。在中國宣布對美資商船爭港口費前的10月9日，這四型船日租分別為23,101美元、15,568美元、17,730美元與15,670美元，其中海岬型船漲幅最高，有9.77%。