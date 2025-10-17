台積電Q3財報「五大驚奇」ADR反收黑！　夜盤跌35元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

台積電第三季財報寫下五大驚奇，不過台積電ADR（TSM）受到多元因素拖累、16日收跌1.57％；台積電夜盤也下跌2.33％、收1465元。

最新法說會上，台積電揭露第三季的營收規模及獲利數字再創紀錄。展望第四季，美元營收預估落在322億至334億美元之間，年增幅約22％。若以新台幣匯率計算，最高有望突破兆元大關，同時毛利率可能再度刷新歷史第三高。魏哲家強調，公司將不遲疑於投資，資本支出已上修至新高，展現對未來市場的高度信心。

面對生成式AI等新興應用，台積電持續與主要客戶密切合作，確保能滿足市場對高效能晶片的強勁需求。魏哲家透露，2奈米技術已進入量產階段，預期明年在智慧型手機、高效運算及AI應用的推動下，2奈米家族將迎來爆炸性成長。他形容這一技術節點將成為公司未來的核心支柱，並在2026年前全力擴充相關產能。

儘管台積電財報寫下五大驚奇，但美股台積電ADR受到美國地區銀行疲軟、美中關係等因素拖累，16日跌1.57％、收1299.93美元；台積電夜盤跌2.33％、收1465元。

▼台積電Q3財報五大驚奇。（AI製圖／記者葉國吏製）