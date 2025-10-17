台塑沒沖到「AI浪潮」　謝金河曾建議王文淵收購1公司：可惜沒突破

▲台塑六輕廠區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

AI人工智慧浪潮持續，各行各業紛紛投入其中，不過台灣傳產「台塑」就沒跟上這波浪潮。財信傳媒董事長謝金河在臉書透露，他曾建議台塑收購陷入困境的小型核能公司，藉此轉型為電力供應領域的重要玩家「可惜這些想法都沒有突破！」

謝金河指出，AI浪潮正在快速改變全球產業格局，無論是輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）或安謀（Arm），這些科技巨頭的股價都因AI而水漲船高。同時，數據資料中心的建設如同滔滔洪流般湧現，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）也成為備受矚目的科技新星，象徵新時代的動力所在。然而，許多人並未意識到，投資AI不僅是押注技術本身，更是對運算能力的資本投入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）

他進一步分析，隨著晶片技術從Hopper升級到Blackwell，資料中心和超級電腦的演進加快，運算能力不斷提升，但這也對電力供應提出全新挑戰。值得一提的是，奧特曼旗下的核能初創公司OKLO，去年募集到8.5億美元資金，今年股價已從5.36美元躍升至186.96美元，市值高達274.78億美元。雖然OKLO尚未有實際營收，但已獲得美國軍方訂單，並與多家大型科技公司簽約，未來發展空間令人期待。

小型核電技術的先行者NuScale曾一度面臨破產，股價最低時僅1.88美元。謝金河表示，他曾建議台塑總裁王文淵收購NuScale，以此作為企業轉型的契機。「那個時候我在想，台塑石化把石化上中下游產業整合在一起，南亞專攻電子材料，台化與福????全力深耕紡織上中下游產業，甚至要切入成衣業。」

謝金河認為「台塑以麥寮電廠為核心，並且在電力多元化發展使力，不管是風力發電，太陽光電，到液化天然氣，核能，台塑成為全方位的電力公司，今天在Ai新時代，台電只要喊出為數據資料中心傳輸電力，就會佔有一席之地。可惜這些想法都沒有突破！」