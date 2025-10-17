快訊／台積電跌30元至1455　台股開盤大跌248點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（17日）以27399.91點開出，指數大跌247.96點，跌幅0.9％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1455元，跌幅2.02％；鴻海（2317）上漲1元至224元；聯發科（2454）上漲10元至1340元；廣達（2382）下跌2元來到289.5元；長榮（2603）上漲0.5元至186元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌301.07點或0.65％，收在45952.24點；標準普爾500指數下跌41.99點或0.63％，收6629.07點；那斯達克指數下跌107.54點或0.47％，收在22562.54點；費城半導體指數上漲32.96點或0.49％，收6800.02點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 45952.24 ▼301.07 ▼0.65% S&P500 6629.07 ▼41.99 ▼0.63% NASDAQ 22562.54 ▼107.54 ▼0.47% 費城半導體指數 6800.02 ▲32.96 ▲0.49%

資料來源：證交所