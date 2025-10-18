石油影響力被取代！輝達市值狂飆　謝金河：印證晶片力即國力

▲美股、示意圖。（圖／路透社）

財信傳媒集團董事長在臉書以「晶片力即國力」為題指出，過去常言誰掌握石油就掌握世界，沙特國家石油公司阿美（ARAMCO）過去常是全球市值王，現在前十大輝達（NVIDIA）獨佔鰲頭，ARAMCO早已被博通 （AVGO）超車， 台積電ADR也在前十榜上，印證了未來是晶片的時代，現在是誰掌握晶片、誰就掌握世界。

過去半個世紀以來，大家最常說的一句話是：誰掌握石油？誰掌握世界！在2020年之前，沙國石油公司Aramco經常是世界市值最大的企業，後來逐漸被蘋果超車。

現在全球前10大市值企業，Aramco已逐漸被AVGO超車，輝達獨佔鰲頭，AVGO及Tsmc adr都在榜上，Aramco市值已經落居第八，印證了未來是晶片的時代，也可以說是：誰掌握晶片？誰掌握世界！

川普從去年七月還沒有當選前就頻頻對台積電比手畫腳，說台灣偷走美國晶片生意，台積電偷走美國晶片技術。川普揚言要對半導體課稅100%，又一度加到300%，後來又說有在美國設廠的可以豁免。最近商務部長盧特尼克又出來喊話說台灣先進製程晶片50%要在美國生產。都可以看出在地緣政治中的半導體產業有多麼重要！

今年台股因為台積電頻頻上漲，台股指數躍上27732，台股市值也超越德國，直追法國，成為全球第一八大股市。值得一提的是，全世界今年大漲的市場都與半導體有關。像今年南韓股市大漲，海力士從73100漲到475000韓元，威力非同小可，三星也被海力士帶起來，從49900漲到99100韓元，南韓股市看這兩檔半導體股在表現。

高市早苗即將上位，除了軍工股，日本重視供應鏈安全，自主，半導體及設備股紛紛大漲，最具代表性是封測的愛德萬及快閃記憶體的鎧俠。上市不久的鎧俠今年以來股價大漲319%，市值跑到3.71兆日圓。

中國股市創10年新高，今年漲幅最大的是芯片股，從寒武紀到中芯國際，華虹，甚至是合肥的晶合集成，漲幅都很驚人。最近ASML股價大漲，荷蘭股市也創下歷史新高點。

晶片照亮了資本市場，除了台灣，南韓，日本，中國，荷蘭都是這樣。美國更是如此，今年費城半導體指數漲幅最強勁，都印證了晶片力就是國力！