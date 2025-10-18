三星500 萬散戶哀！股價翻轉刷新高　大股東要賣股套現繳稅

▲南韓三星電子。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

三星電子在一份監管文件中表示，董事長李在鎔的母親和兩個姐妹計劃出售價值約 1.73 兆韓元（12.2 億美元）的公司股票。

根據《路透》報導，三星自7月宣布與特斯拉達成晶片供應協議以來，三星股價已上漲逾48%。該公司還與OpenAI等其他主要客戶達成了供應協議，市場也預期該公司將能夠向輝達（NVIDIA）供應其最新的高頻寬記憶體（HBM）產品。

三星今年以來上漲逾 84%，昨（17日、周五）以上漲200韓元或 0.2%、97900 韓元作收，而本周也一度創下99100韓元的歷史新高，股價已接近 10 萬韓元。

企業分析公司 Leaders Index 負責人Park Ju-gun表示，三星去年的 10 兆韓元股票回購計劃旨在保護股票價值，有助於三星家族獲得遺產稅資金，這次家族出售可能是為了支付遺產稅，但令人失望的是，三星家族在這種時候出售股票，這可能會打擊散戶投資者的情緒。」

Park Ju-gun說，畢竟三星電子實際上是一隻「國家級股票」，擁有約 500 萬散戶股東，他們一直熱切地關注著股價在最近的上漲後接近 10 萬韓元大關。

而三星家族計劃賣股，在根據昨提交給韓國證券交易所的文件顯先，將出售 1770 萬股三星電子股票（佔 0.3%）的目的是為了支付稅款和償還貸款。

專家認為，李健熙的姐姐李富真和李敘顯以及母親洪羅熙出售資產，是三星創始人李健熙於 2020 年去世後，李健熙家族為籌集資金繳納約 12 萬億韓元的遺產稅而做出的努力之一。

根據文件顯示，此次出售將由新韓銀行根據信託合約負責，並於明年 4 月完成。



