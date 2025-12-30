快訊／益航持有的大洋股票已降至29%、喪失控制力　將重回航運類股

▲目前擁有11艘散裝船的益航，估計將重回航運類股。（圖／益航提供）

記者張佩芬／台北報導

益航(2601)今晚公告因為對大洋-KY(5907)已降至29.01%，對大洋喪失控制力，大洋方面則公告益航董事長郭人豪辭去大洋董事長職務，業界估計大洋將自目前的貿易百貨類股重回航運類股。

大洋在今年4月24日宣布由旗下100％持股之全資子公司First Steamship SA(FSA)、Ahead Capital Limited(ACL)處分轉投資大洋-KY(5907)部分股權之後，對大洋持股已自最高58.62%降到目前的29.01%左右，且ACL還有3500張股票持續出售中，持股比例估計會降到27%左右，益航財務長邱為德也已辭去大洋財務長職務，

益航今晚7點22分公告指出，公司今日透過子公司First Steamship S.A.於集中市場分別處分

轉投資之大洋-KY股權共9.66%，每股售價5.25元，總交易金額9918.3萬元，處分損失約2.80億元。

益航設立於1963年，是國內第一家股票上市的航運類股，上市時間是1965年，公司於2006年投資大洋百貨，後因百貨營收佔公司總營收超過五成，2014年7月轉為貿易百貨類股。

由於新冠肺炎疫情爆發後，在中國大陸經營百貨業的大洋業績轉差，益航為提高集團營運績效，進行經營策略調整，避免集團受百貨事業虧損影響，決定降低對大洋持股，找來策略投資人。

今日大洋新選出的董事長LEE ENG LEONG，是TRINITY GOLD LIMITED董事長、Thriven Global Bhd獨立非執行董事、Microsoft亞太區財務總監，大洋方面表示，LEE ENG LEONG是馬來西亞人，會說中文，但不知他是不是華僑。

根據益航本月12日法說會簡報，目前益航共有11艘自有船舶散裝船，包括2艘輕便型、5艘為巴拿馬系列的Kamsarmax型船與4艘超輕便型船為，其中兩艘是簽2年以上的長約、1艘放在聯營池(POOL)，於現貨市場操作，8艘為1年或以內的合約，讓公司有較穩定的收入以及減少市場風險。

益航營收占比大洋部分原高達65%，海運部分為34.2%，其餘為地產開發、融資租賃、金融服務與集團控股。由於公司持有的大洋股份已經減半，估計大洋將會重回航運類股。

大洋今年前三季營收31.47億元，營業利益-1.61億元，歸屬母公司淨利-2.78億元，EPS-0.34元。益航本月19日公告處分大洋部分股權，預計交易數量為911.5萬股、每單位價格為新台幣5.25元，交易總金額為4785.4萬元，預計處分損失1.35億元，今日售股則再損失2.80億元。

明年散裝船運市場看好，益航在大副降低持有的大洋股票後，明年業績估計會明顯改善。