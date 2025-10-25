500億資金湧入主動 ETF　清流君：高報酬率背後藏1隱憂

▲清流君指出，主動式ETF費用率為2%到3%，20年恐侵蝕4成報酬率。

今年台股掀起一股主動式ETF熱潮，數檔標的短短幾個月就繳出20%至30%的亮眼報酬率，不過，投資達人清流君卻認為，驚艷數字背後存在風險，原因是主動式ETF追的是短線題材，將來回吐機率高。另外，高費用率對於長期投資不利，甚至能吃掉4成報酬率。

今年台股市場掀起一波主動式ETF熱潮，投信業者祭出精準選股、超越大盤、團隊操盤等口號，吸引投資人蜂擁而入；根據投信投顧公會統計，台灣8檔主動式ETF在9月突破規模500億元關卡，其中又以00981A（主動統一台股增長）、00982A（主動群益台灣強棒）和00980A（主動野村臺灣優選）績效名列前茅，最受投資人青睞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但投資達人清流君卻對主動式ETF提出質疑：「越強的主動式ETF，未來績效回吐風險越大，這股熱潮恐重演2024年的『高股息之亂』，投資人最後都去睡公園。」他解釋，台股主動式ETF大多在5月成立，吃到台股多頭紅利，因此現在看報酬率一定華麗，但這是一大盲點。

「那些超額報酬，現在看都是『倖存者偏差』，接著會出現『均值回歸』（Mean Reversion），亦即報酬率將逐漸回到平均值。」他舉例，00980A、00981A、00982A到今年8月底績效都遙遙領先市值型ETF 0050（元大台灣50），「但主動式ETF追的是短線題材，來的快、去的也快。」

清流君引用美國S&P Dow Jones Indices統計數據，過去20年間超過2,000檔主動式基金中，只有不到10%能長期打敗大盤指數，8至9成的產品都落後，「時間拉長，能贏過大盤的寥寥可數。」他說，過去因績效遭清算合併下市的基金已不見蹤影，留下來的自然績效較高，但也因為這樣導致資料失真，這是「倖存者偏差」。

美股市場如此，台股呢？清流君以新興市場為例說明，「投資人會認為，效率較差的市場更容易賺到alpha（超額報酬），這是『因果謬誤』，沒有這回事。」事實上，基金績效落後指數的比例高達95%，他再引用諾貝爾經濟學獎得主Eugene Fama的研究，長期下來，真正能打敗市場的操盤人不到千分之一。

此外，清流君認為，費用率是主動式ETF一大隱憂。他說，目前多數主動式ETF的經理費與保管費合計平均約1.3%至1.5%，加上周轉頻繁，實際內扣成本合計常超過2%至3%，「這些都會侵蝕淨值。」

「買主動式ETF等於每年多付10到20倍的保護費給基金公司。」清流君計算，今年0050費用率約0.2%，假設投資人投入10萬美元，排除額外費用，以年報酬率6%計算，25年後可滾成43萬美元；但若每年被扣2%內扣費用，最終只剩26萬美元，「要是你不在乎這2至3%的費用率，20年下來等於多吃到一次金融海嘯的虧損，40%報酬率直接蒸發掉。」更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/eeEfszxH76g

訂閱《鏡發財》YT頻道，按讚＋分享，開啟小鈴鐺

主動式ETF經理費和保管費統計

資料來源：清流君提供



更多鏡週刊報導

錢鏡你家／美股暴跌台股驚險收斂 清流君揭1招：穩住別亂下車

錢鏡你家／台股創高別怕！ 教授教你用0050零成本滾出千萬致富祕訣

錢鏡你家／AI真飆股怎麼找？ 達人：第1根漲停板是關鍵