500億資金湧入主動 ETF　清流君：高報酬率背後藏1隱憂

清流君指出，主動式ETF費用率為2%到3%，20年恐侵蝕4成報酬率。

清流君指出，主動式ETF費用率為2%到3%，20年恐侵蝕4成報酬率。

今年台股掀起一股主動式ETF熱潮，數檔標的短短幾個月就繳出20%至30%的亮眼報酬率，不過，投資達人清流君卻認為，驚艷數字背後存在風險，原因是主動式ETF追的是短線題材，將來回吐機率高。另外，高費用率對於長期投資不利，甚至能吃掉4成報酬率。

今年台股市場掀起一波主動式ETF熱潮，投信業者祭出精準選股、超越大盤、團隊操盤等口號，吸引投資人蜂擁而入；根據投信投顧公會統計，台灣8檔主動式ETF在9月突破規模500億元關卡，其中又以00981A（主動統一台股增長）、00982A（主動群益台灣強棒）和00980A（主動野村臺灣優選）績效名列前茅，最受投資人青睞。

但投資達人清流君卻對主動式ETF提出質疑：「越強的主動式ETF，未來績效回吐風險越大，這股熱潮恐重演2024年的『高股息之亂』，投資人最後都去睡公園。」他解釋，台股主動式ETF大多在5月成立，吃到台股多頭紅利，因此現在看報酬率一定華麗，但這是一大盲點。

「那些超額報酬，現在看都是『倖存者偏差』，接著會出現『均值回歸』（Mean Reversion），亦即報酬率將逐漸回到平均值。」他舉例，00980A、00981A、00982A到今年8月底績效都遙遙領先市值型ETF 0050（元大台灣50），「但主動式ETF追的是短線題材，來的快、去的也快。」

清流君引用美國S&P Dow Jones Indices統計數據，過去20年間超過2,000檔主動式基金中，只有不到10%能長期打敗大盤指數，8至9成的產品都落後，「時間拉長，能贏過大盤的寥寥可數。」他說，過去因績效遭清算合併下市的基金已不見蹤影，留下來的自然績效較高，但也因為這樣導致資料失真，這是「倖存者偏差」。

美股市場如此，台股呢？清流君以新興市場為例說明，「投資人會認為，效率較差的市場更容易賺到alpha（超額報酬），這是『因果謬誤』，沒有這回事。」事實上，基金績效落後指數的比例高達95%，他再引用諾貝爾經濟學獎得主Eugene Fama的研究，長期下來，真正能打敗市場的操盤人不到千分之一。

此外，清流君認為，費用率是主動式ETF一大隱憂。他說，目前多數主動式ETF的經理費與保管費合計平均約1.3%至1.5%，加上周轉頻繁，實際內扣成本合計常超過2%至3%，「這些都會侵蝕淨值。」

「買主動式ETF等於每年多付10到20倍的保護費給基金公司。」清流君計算，今年0050費用率約0.2%，假設投資人投入10萬美元，排除額外費用，以年報酬率6%計算，25年後可滾成43萬美元；但若每年被扣2%內扣費用，最終只剩26萬美元，「要是你不在乎這2至3%的費用率，20年下來等於多吃到一次金融海嘯的虧損，40%報酬率直接蒸發掉。」更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/eeEfszxH76g

主動式ETF經理費和保管費統計

資料來源：清流君提供
資料來源：清流君提供


貨櫃船運市場美國線在減班足夠情況下，本月15日的運價順利調漲，雖然馬士基線上運價每大箱(40呎櫃)較同業低廉逾3百美元，美東也有非海運聯盟船提供的低2百美元運價，但因平均裝載率已逾九成，市場運價穩定，今(24)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲93.14點，漲幅7.11%，指數來到1310.32點。

台股大盤在創高後呈現高檔震盪，統計18檔台股平衡基金中，今年來平均績效18.59%，若以近一周績效來看,群益平衡王、兆豐萬全打敗大盤，顯示出台股平衡基金跟漲抗跌特性。法人認為，現階段台股投資難度提高，風險機會並存，操作上建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略。

美國晶片設備製造商應用材料（Applied Materials、簡稱應材）表示，將裁減 4% 的員工，以因應美國半導體出口管制升級對公司營運的衝擊。

以區塊鏈金融科技公司奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的OBOOK Holdings（Nasdaq: OWLS）10月16日在美國納斯達克（NASDAQ）上市掛牌，首日一度上演暴漲8倍、數度觸及熔斷的瘋狂行情，但掛牌才短短6個交易日從首個交易日盤中最高的90美元下殺至23日盤中最低點7.48美元，股價雪崩92%。

「牛喜壽喜燒．水坎鍋」新光三越南西店疑似食安疑慮，已從23起停業，業者豊漁（7847）重訊指出，會停業至至查明原因為止，此為單一門店個案，對公司財務業務尚無重大影響。

9月以來，台股在台積電領軍下勢如破竹，一路驚漲，投資組合「含積量」不夠高的投資人，心中必定相當扼腕。但攤開台股科技基金，仍有2檔績效優於台積電，凸顯出經理人選股能力。

財信傳媒董事長謝金河以「時代的眼淚會一直在我們身邊」為題在臉書發文指出，曾經的手機霸主Nokia、人造肉話題新創公司Beyond Meat，到運動品牌 Under Armour、Lululemon都曾風光一時，都難以招架市場殘酷的競爭；他更直言，下一個Nike要特別小心。

英特爾（Intel）公布第3季財報，知名半導體分析師陸行之在臉書分析指出，英特爾第3季不但轉虧為盈，現金流竟然轉正，雖然對於第4季營收指引小幅不如預期，公司將重回虧損，但結構性改變正逐步發生。

美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）發布《2025年第四季全球企業樂觀指數分析報告》（GBOI）及《台灣企業樂觀指數調查》（BOI）報告顯示，全球企業信心在連續三季下滑後，本季跌幅收斂至1%，整體指數為104.5，顯示企業逐步適應成本壓力與地緣政治不確定性，並將重心轉向境內市場與營運效率。

美國線超大型攬貨公司指出，美國線本月15日調漲運價後，運價大致穩住，加上川普11月1日起對進口中型和重型卡車及相關零件要課徵25%關稅，近日有出現搶運現象，讓減班後船隻接近滿艙，但估計這波搶運可能讓11月以後貨量減少；另馬士基每大箱(40呎櫃)低於同業逾3百美元，盟外船公司美東減2百美元，對11月新一波漲價案影響有待觀察。

