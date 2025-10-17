8月均薪4萬8098元！PTT鄉民下跪道歉　狂酸：對不起拉低平均

▲8月平均薪資為4萬8098元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

主計總處14日公布薪資統計，8月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬8098元，年增2.92%；獎金及加班費等非經常性薪資為1萬3548元，合計後總薪資平均數為6萬1646元，年增4.38%。對此，不少網友酸「對不起我拉低平均」、「我對不起國家。」

主計總處統計，今年1至8月，全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7709元，年增2.98%，與111年同創25年來最大漲幅。不過薪資平均數易受極端值拉抬，中位數更能反映多數民眾的「薪情」。今年1至8月經常性薪資中位數為3萬8217元，年增2.79%，實質經常性薪資中位數年成長0.94%。

有網友將消息轉發到PTT，「我先說我拉低了平均，我感到非常羞愧，甚至有點低落，以下開放跟我一樣感到抱歉的，一起取暖吧！」

貼文曝光，一票網友道歉，「對不起 平均值對折還是達不到」、「現在月薪不到10萬，都好像是低薪族群了」、「哪裡可以領差額」、「對不起，我沒達成國家給我的任務」、「對不起我拉低平均，還不到一半嗚嗚」、「剛好超過一點點，但也很可憐，居然只是平均值」、「我累得跟狗一樣，領過最高也才五萬多，太沒出息了我很抱歉」。

▲行政院主計總處。（圖／資料照）



此外，主計總處也公布113年工業及服務業受僱員工進退概況，因全球經濟穩健，新興科技應用需求擴增，內需市場熱絡，被解僱或資遣者占退出人次比率為4.6%，與111年同為近年較低水準；因退休而離職者占4.8%，年增0.2個百分點。

至於113年底工業及服務業受僱員工特徵概況，主計總處統計，受僱員工平均年齡為40.5歲，較112年底增加0.1歲，其中以25歲至44歲者占57.6%、大專及以上教育程度者占64.7%為主。