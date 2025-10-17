AI需求爆發、台灣經濟「超乎預期好」　中經院上修GDP達5.45%

▲AI需求爆發，看好台灣今年GDP表現。（示意圖／記者周宸亘攝）

文／中央社

中經院今天公布最新經濟預測，大幅上修2025年全年經濟成長率至5.45%，關鍵就是下半年延續AI熱潮，出口持續暢旺。中經院院長連賢明直言，今年經濟成長如同昨天的台積電法說「超乎預期好」，儘管有關稅風險，但維持審慎樂觀態度。

中經院今天公布經濟預測，估全年經濟成長率為5.45%，較7月預測值3.05%，大增2.4個百分點，經濟成長模式「內外皆溫」。中經院也是目前首家國內主要機構將經濟成長率上修至5%以上。

中經院說明，受惠於對等關稅緩衝期帶動的提前拉貨效應，以及AI科技熱潮推升全球對半導體需求，2025年上半年經濟成長高達6.75%，其中第2季更達8.01%；下半年延續AI熱潮，第3季經濟成長率初估5.82%，第4季受基期偏高影響，經濟成長動能略緩，成長率為2.71%，併計全年經濟成長率為5.45%。

通膨方面，今年物價走勢開高走低，預估全年消費者物價指數（CPI）年增率為1.81%。

新台幣兌美元匯率考量美國聯準會降息因素，將由第1季的32.89元，升值至第4季約29.95元，全年平均價位約30.91元，較2024年的32.11元升值約3.88%。

今年以來，原本政府及主要智庫考量美國關稅政策風險，看淡景氣表現，但隨後屢次上修。 中經院解釋，美國關稅議題攸關國際貿易與供應鏈布局，加上關稅外溢效果，以及時程、內容變動頻繁，全球經濟出現較大震盪，但因關稅緩衝期、提前拉貨現象，以及貿易談判釋出的管制解除等利多訊息，推升全球貿易活動與主要國家成長，主要經濟體成長動能優於預期，主要國家成長預測值也在對等關稅宣布後，從谷底逐步上修。

台灣方面，前3季出口表現亮眼，進口也因廠商投資需求、出口引申需求而穩健攀升，並帶動商品與服務輸出、輸入大幅成長。中經院預估，2025年全年輸出、入成長率分別約26.59%、27.30%。

而國際AI需求強勁，帶動廠商積極投資，今年民間投資全年成長率約11.58%。 民間消費也保有動能，雖然上半年因台灣民眾偏好出國旅遊以及基期因素，年增率平緩，下半年則受惠於股市財富效果，拉抬成長動能，2025年全年成長率為1.56%。

至於美中衝突升溫，是否波及台灣經濟表現，連賢明表示，美中可能於亞太經濟合作會議（APEC）展開會談，台灣與美國的貿易談判，是否在美中會談之後比較明朗，還得持續觀察，但推測比較可能的情況是起起伏伏、走走停停。

連賢明說明，國際貿易談判需要花費很長時間，即便日本、韓國先前已經與美國達成協議，最近仍有許多細節沒談攏，雙方持續協商，顯見貿易談判很難短期內有結論，也很難做到皆大歡喜。

展望全年經濟表現，連賢明認為，關稅不確定性仍在，但中經院對台灣景氣前景抱持較審慎樂觀的態度，畢竟美國大幅度拉高關稅，或是中國稀土全面管控，屬於比較極端情境，發生機率沒有那麼高，但也不見得會像外界預期的順利發展。

連賢明補充，中國把稀土作為武器，但台灣最主要的半導體產業，並非主要稀土使用者，而是以設備商使用較多，由此看來，稀土管制對台灣產業影響偏向間接而非直接。 展望2026年，中經院預估在今年的高成長之下，明年經濟成長率仍有2.55%的水準。