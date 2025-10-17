台中港啟動西二碼頭整建工程　強化港區安全與提升服務量能

▲台中港碼頭西二整建工程碼頭空照圖。（圖／台中港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台中港務分公司金今年度啟動西二碼頭整建工程。該碼頭全長252公尺，劃分為7個單元，將採四階段、邊營運邊施工方式辦理，確保後線化學品業者營運貨物裝卸不中斷，該工程預計於本月底正式開工。

台中港每五年辦理一次「碼頭檢測」，並依檢測成果判定損壞程度，作為後續整建之依據，近年檢測結果顯示，西二碼頭於鋪面、上部混凝土、下部梁板結構及附屬設施已出現多處劣化損壞情形，為確保結構安全與營運效能，遂規劃本次整建工程，以提升碼頭整體性能，增加服務業者量能。

本次工程內容除辦理橫梁及面板結構拆除重建外，將全面更新岸電系統，配合「台灣港群綠色港口推動方案」，提供靠泊船舶使用清潔能源，降低溫室氣體排放，響應我國2050淨零排放政策目標。同時更新防舷材與繫船柱，以增進船舶靠泊安全及作業效能，施工方式將採用機具切割吊掛進行拆除，避免海洋環境污染並降低人工施工風險；整建部分則採用系統鋼模及預鑄構件施工，以提升品質並兼顧施工安全。

台中港務分公司表示，近年因應化學品運輸及綠色能源產業進駐，持續推動港埠設施新建與整建；西二碼頭整建工程完成後除可使碼頭延壽20年外，亦將強化營運安全與永續效能，展現政府推動智慧、低碳、安全港埠的決心。