AI算力成長樂觀、第四季旺季效應　支撐台股高檔行情

記者巫彩蓮／台北報導

晶圓龍頭大廠領漲，本周台股周線連3紅，漲跌幅維持平盤，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，指數本周再度創高，在高檔後出現短線漲多的獲利了結賣壓。不過從晶圓龍頭大廠釋出AI算力已全面爆發的樂觀展望分析，全球AI成長暢旺無虞，搭配第四季向來有旺季行情加持，台股表現無須看淡，惟需留意近期震盪波動可能較大。

台股指標龍頭法說不論第三季財報與第四季展望皆優於預期，包括稅後純益達4523億元，毛利率59.5%，EPS 17.44元，創歷史新高，昨（17）日台股反而出現下跌走勢。

郭明玉表示，台股目前技術面明顯有利多方上攻，但因為本周行情呈現大漲大跌格局，盤中高低點震盪幅度擴大，顯示市場情緒仍存不確定性，特別是美中貿易摩擦變數仍存，可能放大短期波動。但就基本面而言，看好美股科技巨頭財務具韌性並驅動AI資本支出持續成長，美股第三季獲利表現可期，台股也將受惠於企業獲利動能自第三季起轉強，包括第三、第四季獲利年增率有望超過8%，提供大盤續揚的重要推力。

郭明玉分析，台股持續創高，目前2026年的預估本益比已來到18倍水準，高於長期平均15倍，有基本面支撐，估值上移仍為合理，且籌碼結構仍穩健，融資餘額距離4月前的高位仍有一段差距，主要因為股價漲勢過快，市場一有風吹草動易造成技術性拉回，而短線震盪數健康調整。

看好台股後市仍佳，郭明玉建議，選股上持續以趨勢族群為主，包括晶圓代工、 AI 伺服器、電子零組件如電源、 散熱、CCL、PCB、封測介面設備、特用化學 、IC 設計、金融保險等。
 







