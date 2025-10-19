輝達總部卡關！新壽喊話「不收市府一毛錢」盼直接談

▲輝達（NVIDIA）屬意北市科T17、T18基地設立台灣總部卡關。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）台灣總部是否落腳北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地，本周進入關鍵倒數，台北市府訂下10月24日為最後回覆期限，若地主新光人壽屆時仍未提出解約條件，將正式啟動備案程序。對此，有知情人士透露，新壽已建立與北市府、輝達兩條溝通管道，盼能直接與輝達洽談，不收市府與納稅人一毛錢。

媒體曾報導輝達已同意改設於T12基地，但副市長李四川19日駁斥「沒有這回事」，表示輝達給經濟部及北市府的備案期限是24日，目前市府提供的替代地點包括T12及松南營區。他強調，新壽若仍未提出合意解約條件，市府就會進入下一階段，依契約啟動備案。

根據《中央社》，新壽方面則希望市府能「認真思考」相關提案，主張若能讓T17、T18地塊權利由新壽與輝達直接談判，將可免去政府負擔。據了解，新壽內部已啟動三方協商與合意解約路徑評估，並提出三種可能方案，目標是在不違約、不圖利的前提下，與市府及輝達共商解方。

消息人士指出，新壽仍與輝達保持直接聯繫，輝達主要訴求是「能在無爭議下取得地塊，自行完成總部興建」，若三方談判最終破局，新壽也準備讓T17、T18開發案回歸原規畫。