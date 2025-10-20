快訊／台積電漲10元至1460　台股開盤大漲178點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（20日）以27480.44點開出，指數大漲178.07點，漲幅0.65％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1460元，漲幅0.69％；鴻海（2317）上漲3.5元至230元；聯發科（2454）上漲5元至1335元；廣達（2382）上漲2.5元來到291元；長榮（2603）上漲2.5元至189元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲238.37點或0.52％，收在46190.61點；標準普爾500指數上漲34.94點或0.53％，收6664.01點；那斯達克指數上漲117.44點或0.52％，收在22679.98點；費城半導體指數下跌22.04點或0.32％，收6777.98點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46190.61
|▲238.37
|▲0.52%
|S&P500
|6664.01
|▲34.94
|▲0.53%
|NASDAQ
|22679.98
|▲117.44
|▲0.52%
|費城半導體指數
|6777.98
|▼22.04
|▼0.32%
資料來源：證交所
