快訊／台積電漲10元至1460　台股開盤大漲178點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（20日）以27480.44點開出，指數大漲178.07點，漲幅0.65％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1460元，漲幅0.69％；鴻海（2317）上漲3.5元至230元；聯發科（2454）上漲5元至1335元；廣達（2382）上漲2.5元來到291元；長榮（2603）上漲2.5元至189元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲238.37點或0.52％，收在46190.61點；標準普爾500指數上漲34.94點或0.53％，收6664.01點；那斯達克指數上漲117.44點或0.52％，收在22679.98點；費城半導體指數下跌22.04點或0.32％，收6777.98點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46190.61 ▲238.37 ▲0.52% S&P500 6664.01 ▲34.94 ▲0.53% NASDAQ 22679.98 ▲117.44 ▲0.52% 費城半導體指數 6777.98 ▼22.04 ▼0.32%

資料來源：證交所