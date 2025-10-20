「AI＋EV」外資喊進鴻海　股價創近18年新高

▲外資喊進鴻海，股價創2007年11月以來新高。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI趨勢讓鴻海不再只是單純「組裝廠」，紛紛調高目標價，尤其高盛報告一口氣將鴻海（2317）目標價上調至400元，近20個交易日外資敲進19萬張，持股比重從38.15%提高到39.29%，今（20）日股價開高走高，勁揚5%，上攻到238元，創下2007年11月以來新高價位。

高盛指出，鴻海為輝達（NVIDIA）AI伺服器組裝與機櫃整合的核心合作夥伴，負責GB200、Blackwell系列產品，隨著AI伺服器需求爆發，可望帶動鴻海毛利率突破10%，並成為未來三年最強勁的成長動能。

除了AI之外，鴻海電動車布局有了新進展，旗下鴻華先進將於今年第四季推出Luxgen n⁵量產車型，正式敲開台灣電動車市場大門；此外，蘋果預計2026年推出摺疊iPhone，成為鴻海評價上修的重要助力。

鴻海進入「AI＋EV」時代，外資財務模型推估，鴻海2025年每股盈餘（EPS）預估為12.09元，2026年將大增58%至19.06元，2027年更上看22.52元。

除了高盛之外，摩根士丹利、瑞銀與花旗等外資機構也同步調升鴻海目標價至350～400元區間。