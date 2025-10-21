主動式ETF黑馬！00981A強勢空降定期定額榜單　單季績效飆逾2成居冠

▲00981A強勢空降定期定額榜單、台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股ETF市場再添話題新星！根據證交所9月定期定額交易戶數統計，統一投信推出的統一台股增長ETF（00981A）首次擠進證交所ETF定期定額風雲榜，強勢空降即擠進第16名，成為榜上唯一一檔主動式ETF，進一步比較進榜20檔ETF中第3季單季績效，00981A飆逾2成穩居寶座。

根據證交所公布9月定期定額20檔最新統計，在交易戶數與前一個月相較，與市場走勢貼近ETF明顯勝出，元大台灣50（0050）、國泰台灣科技龍頭（00881）與富邦NASDAQ交易戶數均較前一個月成長10%，是定期定額老面孔中表現最佳3檔，但令外界眼睛一亮是00981A，首次殺進定期定額榜，且獲得1.4萬戶的支持，空降排在第16名，是第一檔、也是目前唯一一檔進入定期定額榜的主動式ETF。

若以這20檔定期定額第3季單季積效比較，00981A以24.02%居冠，表現次佳的為國泰台灣科技龍頭（00881），季報酬率21.55%，3、4名依序為0050與富邦台50（006208），分別報酬19.52%與19.24%，排第5的則是國泰費城半導體（00830）的18.83%。

00981A於今年5月底掛牌，短短4個月即以驚人速度竄紅，在定期定額投資人中迅速受到青睞，更在績效上「彎道超車」多檔老字號ETF，至今穩坐主動式台股ETF股王，股價並率先站上14元，且成立以來至今，短短不到5個月績效超過4成。

專家指出，00981A本身亮眼的績效，加上統一00981A經理人過去操盤績效皆勝大盤，成為定期定額長線投資的底氣。