高雄拼「新10大建設」　經濟部評估矽光子產業技術開發落腳

▲國發會主委葉俊顯。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

政府推動AI新十大建設，其中矽光子、量子運算、智慧機器人被列為關鍵技術，相關發展規劃備受關注。國發會主委葉俊顯今天透露，經濟部正在規劃細節，目前傾向矽光子產業開發落腳高雄。

葉俊顯今天赴立法院經濟委員會進行業務報告，民進黨立委林岱樺質詢時指出，AI產業是大勢所趨，高雄具備發展優勢，矽光子技術開發應鼓勵業者於高雄設立研發據點，算力中心也應一併評估落腳高雄。

葉俊顯表示，經濟部正在討論，原則上傾向矽光子開發落腳高雄；至於算力中心，公部門方面，行政院已訂定由台南沙崙興建AI運算資料中心，私部門方面，鴻海將於高雄建立算力中心

國發會業務報告特別指出，為了推展半導體產業，將透過提升國內IC設計研發能量、推動材料設備自主化，完善先進半導體研發試量產基地，發展先進製程與封裝，穩固國內領先地位，讓台灣成為全球半導體全供應鏈中主導者。

國發會指出，目前投入高算力、高節能晶片及矽光子前瞻技術研發，並由國家科學及技術委員會推動新竹陽明交大半導體共創基地，經濟部推動新竹工研院先進半導體研發基地。

AI新十大建設的關鍵技術方面，包含矽光子、量子運算、智慧機器人，國發會指出，將發展矽光子共同封裝、後量子密碼晶片、機器人AI智慧系統與運動控制等技術，讓台灣成為全球重要供應鏈。

