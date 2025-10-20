高雄拼「新10大建設」　經濟部評估矽光子產業技術開發落腳

普發現金1萬元 國泰金調查：4成民眾用於旅遊、消費

普發現金一萬元，最快將在11月入帳，而民眾將如何使用？國泰金10月國民經濟信心時事題調查顯示：41%民眾預計將普發現金用在旅遊及消費，其中26%的民眾選擇在國內旅遊及消費，15%民眾將用於國外旅遊及消費，32%民眾則規劃用於投資（如股票、基金或外幣等），14%的民眾則傾向把現金拿來儲蓄。

超車台積電！ 0050股東人數破166萬

根據集保結算所最新統計，元大台灣50（0050）投資人數再突破166萬人新高，超越台積電的（2330）164萬人，且距離目前投資人數最多的國泰永續高股息(00878)僅差3.4萬人，可望於近期超越，持續反映個股、高股息投資人積極轉向市值型ETF。

13檔台股ETF今除息拼場！00922填2成 5標的先達陣2垂淚

今（20）日是ETF超級除息日，約有13檔股票型ETF進行除息，總受益人數達66.3萬，盤中已有五檔ETF完成填權息走勢，分別群益半導體收益（00927）、中信成長高股息（00934）、野村趨勢動能高息（00944）、凱基台灣AI50（00952）、FT臺灣永續高息（00961），國泰台灣領袖50（00922）上攻25.02元，填息2成多，富邦特選高股息30（00900）則暫時貼息。

「AI＋EV」外資喊進鴻海 股價創近18年新高

AI趨勢讓鴻海不再只是單純「組裝廠」，紛紛調高目標，尤其高盛報告一口氣將鴻海（2317）目標價上調至400元，近20個交易日外資敲進19萬張，持股比重從38.15%提高到39.29%，今（20）日股價開高走高，勁揚5%，上攻到238元，創下2007年11月以來新高價位。

記憶體猛攻！華邦電爆14萬張大量居成交王 南亞科續刷天價

受惠AI題材加持，記憶體族群今（20）日持續成為盤面聚焦重心，華邦電（2344）開盤不到半小時飆逾16萬張大量勇奪成交王，南亞科（2408）爆9.54萬張交易量持續上攻至110元新天價，為成交排行榜第2名。

高市早苗穩了！日股飆漲逾1300點首逼4萬9 日圓閃見151

受到高市早苗有望成為日本首相的消息激勵，日股今（20）日飆漲，早盤漲1388.25點或2.92%，報48,970.40點，逼近49000點大關，刺激亞股走揚。

快訊／台積電、鴻海雙戰天價 台股漲461點刷27764新高

大型權值股今（20）日帶頭發動反攻，台積電開盤不到一小時小時衝至1495元，台股在鴻海（2317）刷波段新高，台積電（2330）創天價下，開盤50分鐘漲逾461點，衝上27764點史上新高。

盼北市府成全！T17、T18移轉新壽讓利50億 「要直接和輝達談」

新壽北士科T17、T18地上權出現新進展，金融圈傳出新壽移轉地上權給輝達（NVIDIA）的成本價將由外界原估的140億元大降逾50億元，希望台北市政府可以成全「新壽與輝達直接談」的結果，降低地上權移轉的複雜性。

港務公司轉投資風電領域有成 風能訓練再獲GWO亞太區最佳團隊

台灣港務公司轉投資事業台灣風能訓練公司本月7日於西班牙馬德里國際風能組織(下稱GWO) Safety & Training Forum and Awards再度榮獲「GWO亞太區年度最佳團隊」，為113、114年連續兩年獲獎。該公司本次從亞太區域119家GWO訓練中心脫穎而出，訓練品質深獲國際肯定。

貿協發布今年第二輪經貿指數 企業以創新佈局「後關稅時代」

中華民國對外貿易發展協會今(20)日公布2025年第二輪「貿協經貿指數(TAITRA INDEX)」結果。繼今年美國新關稅政策生效後調查，顯示「國際衝突升溫」首度取代「貨幣競貶」，成為最大地緣風險議題，為因應國際地緣經濟變局，企業以「強化核心競爭力」與導入穩定幣等新科技的方式，展現高度韌性與前瞻佈局。