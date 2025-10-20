快訊／美股三大指數齊揚　蘋果股價創歷史新高

▲蘋果公司執行長庫克。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國股市在10月20日表現亮眼，三大指數集體走高。道瓊工業指數漲382.50點，漲幅0.83％，報46573.11點；標普500指數上漲67.66點，漲幅1.02％，報6731.67點；那斯達克綜合指數則上漲317.79點，漲幅達1.40％，報22997.76點。科技股領軍，蘋果創下歷史新高。

蘋果股價今日強勢攀升，最高一度來到262.86美元，大漲4.19％，刷新歷史新高。市場分析指出，iPhone 17需求熱烈，帶動投資信心，投行也上調了蘋果評級至「買入」。

亞馬遜股價開盤即走高，漲1.00％至215.18美元，儘管旗下雲端服務AWS曾一度發生全球連線故障，但目前大部分服務已恢復正常，官方也表示正在釐清問題根源，並確認障礙源自EC2內部網路。

在半導體板塊，台積電ADR漲2.71％至303.19美元，輝達則小漲0.28％至183.73美元。美光科技股價表現突出，漲幅高達3.9％，創下歷史新高，主要受惠於巴克萊調升目標價。其他科技巨頭如Alphabet、Meta、微軟也分別漲0.96％、1.81％及0.70％，網飛則上漲2.43％，特斯拉汽車漲0.99％。

除了股市表現，金價同樣受到關注。現貨黃金盤中一度飆升2.19％至每盎司4340美元，日內最大漲幅達3.24％，紐約期金也突破4350美元大關，反映避險需求增加。