臺灣搶當「亞洲那斯達克」　亞洲創新籌資平臺正式啟航

記者胡至欣／採訪報導

金融監督管理委員會攜手臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心，於「2025臺灣週」10月21日活動中，共同為亞洲創新籌資平臺啟動揭開序幕，象徵臺灣資本市場邁入新里程碑。

▲亞洲創新籌資平臺啟動典禮▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲「亞洲創新籌資平台」21日上午舉行啟動儀式。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

金管會副主委莊琇媛在致詞時強調，臺灣的半導體供應鏈在全球AI生態系中扮演至關重要的角色。她表示，此平臺的核心目標是藉由資本市場的力量，協助臺灣的隱形冠軍持續創新，並讓「護國神山」發展成「護國群山」。她也引述總統的期許，全力支持臺灣成為亞洲的那斯達克，盼此平臺不僅能加速創新產業的發展，更將成為政策與市場、創新與資本的重要橋樑，為亞洲資產管理中心的政策目標拼上關鍵一塊拼圖。

▲金管會副主委莊琇媛。

▲金管會副主委莊琇媛。

亞洲創新籌資平臺透過放寬與優化創新板制度以及債券市場相關規範，建構股債雙主軸的籌資管道，目標吸引國內外優質前瞻產業來臺掛牌，以鞏固臺灣在全球創新生態系中的關鍵地位。證交所總經理李愛玲指出，創新板的願景並非僅打造一隻獨角獸，而是要成為「獨角獸的孵育平台」。

▲證交所總經理李愛玲。

▲證交所總經理李愛玲。

為此，在主管機關支持下，已完成多項重大法規鬆綁，包括創新板的交易資格將與一般板完全相同，不再設有特殊限制、投信基金投資創新板的限額將比照上市一般板規定辦理、針對外國發行公司已放寬臺籍董事席次過半的規定，以符合國際市場慣例、大幅縮短承銷商的保管期間以及會計師出具內控專審的期間，提升籌資效率。

▲亞洲創新籌資平臺放寬並優化創新板制度。

▲亞洲創新籌資平臺放寬並優化創新板制度。

李愛玲進一步分析，「亞洲創新籌資平臺」的推出預期將帶來多重效益。對發行公司而言，可依自身發展階段，靈活選擇股權或債券籌資；對投資人而言，則能接觸更多優質的創新投資標的，並有助於資產配置與風險分散。而從宏觀角度看，「亞洲創新籌資平臺」將匯聚國內外創新能量，促進技術與業務交流，進而形成多元化的產業聚落，提升資本市場的量能與金融商品的廣度。

李愛玲最後引用諾貝爾經濟學獎得主的理論，強調創新是驅動經濟成長的核心動力，透過「以資本助創新、以創新領未來」，臺灣有望在國際上展現競爭力，創造再一波經濟奇蹟，逐步實現成為「亞洲那斯達克」。

